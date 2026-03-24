'Orquestras de Corda Madeirenses' inspiram conferência no Museu Quinta das Cruzes

Vítor Sardinha será o orador da conferência 'Orquestras de Corda Madeirenses - Colectividades de Recreio e Cultura', que se realiza esta quarta-feira, dia 25 de Março, no Museu Quinta das Cruzes, no Funchal. Trata-se de uma conferência organizada pela Direção Regional da Cultura, sendo de entrada livre e destinada ao público em geral.

O conferencista explica que “o projecto de levantamento da História das Orquestras Madeirenses e Coletividades de Recreio e Cultura, envolveu vários processos de recolha e selecção do material documental. Os jornais do período compreendido entre 1890 e 1974 foram um suporte importantíssimo para esta investigação". "As actividades divulgadas ao longo de anos permitiram compreender a natureza destas práticas musicais, o seu contexto sociológico, o ensino da música, os concertos públicos, as digressões de alguns grupos, entre tantos outros parâmetros. As fotografias do Arquivo do Museu Photographia Vicentes deram vida, na imagem a preto e branco, de um tempo distante, colocando em evidência os músicos e os seus instrumentos. Estas fotografias realizadas em estúdio revelam ainda o nível socioeconómico dos músicos, bem como a sua origem urbana ou rural", relata.

Vítor Sardinha acrescenta que “os instrumentos construídos por talentosos artesãos, os mestres violeiros madeirenses, marcaram a ilha. Uma verdadeira escola prática dominava a atenção de todos".

Na conferência serão também abordadas as ‘’orquestras características madeirenses’’ e as ‘’orquestras de palheta’’, os contributos musicais de Manuel dos Passos de Freitas, Carlos Santos, Ernesto Serrão, Fernando Clairouin, Carlos Gomes, Alfredo Bernardino Pestana, entre outros (até 1974 o período investigado), assim como a partilha de espaços de apresentação, repertório, músicos e regentes envolvidos nestas práticas. O fenómeno das orquestras de bandolins será outro dos temas em foco.

O Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, sublinha a importância desta iniciativa para a valorização da memória cultural da Região. “A realização desta conferência de Vítor Sardinha no Museu Quinta das Cruzes representa mais um contributo para o aprofundamento do conhecimento sobre a nossa história musical e sobre o papel relevante que as orquestras de corda e as coletividades recreativas tiveram na vida cultural madeirense. Iniciativas como esta permitem preservar, divulgar e valorizar o património imaterial da Madeira, aproximando o público da riqueza da nossa tradição musical e do trabalho desenvolvido por músicos, artesãos e associações ao longo de várias gerações”, afirma.