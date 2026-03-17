Funchal acolhe curso mundial para dirigentes das comunidades portuguesas

A 9.ª edição do Curso Mundial de Formação de Dirigentes Associativos das Comunidades Portuguesas, promovida pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, em parceria com a Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, e conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, arrancou esta terça-feira, 17 de Março, no Funchal, reunindo responsáveis do movimento associativo da diáspora portuguesa e representantes institucionais.

A iniciativa decorre até 19 de Março e junta 20 dirigentes associativos portugueses no estrangeiro, com o objectivo de promover a partilha de experiências, o aprofundamento de conhecimentos e o debate sobre os desafios do movimento associativo.

Na sessão de abertura, que contou com a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, do director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, e do director-geral da DGACCP, embaixador António Moniz, foi destacada a relevância da iniciativa para a ligação às comunidades portuguesas no exterior.

Sancho Gomes sublinhou que esta é a primeira vez que a Madeira acolhe o curso, num ano em que a Região assinala os 50 anos de autonomia. O responsável referiu que se trata de “um marco essencial que deu reconhecimento, visibilidade e dignidade às nossas comunidades, reforçando o seu papel estratégico”.

O governante destacou ainda o peso da diáspora madeirense, apontando que ultrapassa 1,5 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. “A Madeira é uma terra que conhece profundamente o significado da emigração”, afirmou, acrescentando que “a emigração é parte integrante da nossa identidade colectiva”.

Também o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas salientou o papel do movimento associativo na diáspora, nomeadamente na promoção da cultura portuguesa e da língua nos países de acolhimento.

O curso integra uma componente formativa e outra prática, incluindo visitas a várias instituições regionais. Após a sessão de abertura, os participantes visitaram o Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira e o Arquivo Regional.

O programa prossegue amanhã, com painéis sobre apoios financeiros e temas ligados à inovação, investimento e formação, bem como visitas a entidades como a ARDITI, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, a Invest Madeira, o Santander e a Universidade da Madeira.

No último dia, a 19 de Março, estão previstas sessões formativas sobre apoios ao movimento associativo, uma visita guiada à cidade do Funchal e uma recepção na Assembleia Legislativa da Madeira. O encerramento está agendado para as 19 horas, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, e ficará a cargo do presidente da autarquia, Jorge Carvalho.