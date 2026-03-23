IPMA eleva aviso laranja para a chuva nas regiões montanhosas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para nível laranja o aviso de chuva forte para as regiões montanhosas da Madeira.

Entre as 18h45 e as 21h00 desta segunda-feira mantém-se em vigor aviso amarelo, com precipitação localizada, intensa e acompanhada de trovoada. No entanto, devido à forte chuva já registada na última hora na zona do Areeiro, o aviso para as regiões montanhosas foi elevado para laranja, a partir das 21 horas.

Aviso amarelo para chuva prolongado até às 6 horas de terça-feira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera voltou a prolongar o aviso amarelo para chuva, em todo o arquipélago da Madeira. O aviso estará em vigor até às 6 horas de terça-feira, dia 24 de Março.

O aviso laranja mantém-se entre as 21h00 de hoje e as 03h00 de amanhã, período durante o qual se esperam aguaceiros fortes, persistentes e com trovoada, representando maior risco de inundações localizadas e condições adversas na circulação rodoviária.

A partir das 03h00 até às 06h00 de terça-feira, o aviso desce novamente para amarelo, com precipitação ainda por vezes forte e acompanhada de trovoada, devendo a população manter atenção redobrada às condições meteorológicas.

As autoridades recomendam cautela, sobretudo nas zonas montanhosas, e aconselham a acompanhar as atualizações da Direcção Regional de Protecção Civil e do serviço de meteorologia.