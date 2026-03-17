Madeira assinala Dia Mundial do Serviço Social com apelo ao reforço da intervenção em rede

O Instituto de Segurança Social da Madeira celebrou o Dia Mundial do Serviço Social com um encontro que reuniu profissionais e especialistas para reflectir sobre os desafios da área e o seu papel na coesão social.

Na abertura, a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou o impacto “profundamente transformador” do trabalho dos assistentes sociais, sublinhando que esta é uma profissão exigente, assente na empatia, na responsabilidade e na proximidade às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A governante defendeu o reforço dos recursos humanos e da formação contínua, lembrando que o Serviço Social actua em articulação com sectores como saúde, educação, emprego, habitação e justiça, sendo o trabalho em rede essencial para respostas mais eficazes.

Já a bastonária da Ordem dos Assistentes Sociais, Fernanda Rodrigues, reforçou a disponibilidade da Ordem para uma colaboração próxima com profissionais e instituições.

O programa incluiu uma conferência sobre coesão social e uma mesa‑redonda dedicada aos desafios intersectoriais da intervenção social. O encontro reafirmou o reconhecimento do Serviço Social como pilar fundamental para comunidades mais justas e inclusivas.