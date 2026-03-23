Homem suspeito de matar a mãe em Machico

O filho de uma enfermeira reformada é suspeito de ter matado a própria mãe, esta tarde, no interior de uma residência situada na freguesia de Água de Pena, no concelho de Machico, num caso que está a ser investigado como suspeita de homicídio.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o alegado autor do crime será o próprio filho da vítima, que se encontra em fuga, estando a ser alvo de buscas intensivas por parte das autoridades.

Para o local foram mobilizados elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e dos Bombeiros Municipais de Machico, que, ao entrarem na habitação, encontraram a mulher já sem vida, apresentando golpes profundos na zona do pescoço, alegadamente provocados por uma arma branca.

De acordo com as informações recolhidas, o suspeito terá antecedentes de perturbações mentais e psicológicas, tendo estado anteriormente internado na Casa São João de Deus. Após a confirmação da morte, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária, que assumiu a investigação e as diligências habituais.

Neste momento o DIÁRIO sabe que o suspeito permanece a monte, estando as autoridades com operações no terreno para localizar o seu paradeiro.

Este é o segundo caso registado no ano corrente na Região envolvendo episódios graves em contexto familiar com fortes indícios de instabilidade psicológica.

Um morto e um ferido em desavença familiar no Caniço Caso ocorreu num quadro de violência doméstica que terá levado o agressor a colocar termo à vida

Em Fevereiro, um homem na casa dos 30 anos morreu após se ter suicidado na sequência de uma violenta desavença com a mãe, ocorrida na Estrada dos Moinhos, no Caniço, situação igualmente investigada pela Polícia Judiciária.

As autoridades estão a tomar conta da ocorrência.