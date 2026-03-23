Homem suspeito de matar a mãe em Machico
Suspeito encontra-se a monte e está a ser procurado pelas autoridades
Alegado homicida já esteve internado na Casa São João de Deus
O filho de uma enfermeira reformada é suspeito de ter matado a própria mãe, esta tarde, no interior de uma residência situada na freguesia de Água de Pena, no concelho de Machico, num caso que está a ser investigado como suspeita de homicídio.
Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o alegado autor do crime será o próprio filho da vítima, que se encontra em fuga, estando a ser alvo de buscas intensivas por parte das autoridades.
Para o local foram mobilizados elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e dos Bombeiros Municipais de Machico, que, ao entrarem na habitação, encontraram a mulher já sem vida, apresentando golpes profundos na zona do pescoço, alegadamente provocados por uma arma branca.
De acordo com as informações recolhidas, o suspeito terá antecedentes de perturbações mentais e psicológicas, tendo estado anteriormente internado na Casa São João de Deus. Após a confirmação da morte, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária, que assumiu a investigação e as diligências habituais.
Neste momento o DIÁRIO sabe que o suspeito permanece a monte, estando as autoridades com operações no terreno para localizar o seu paradeiro.
Este é o segundo caso registado no ano corrente na Região envolvendo episódios graves em contexto familiar com fortes indícios de instabilidade psicológica.
Um morto e um ferido em desavença familiar no Caniço
Caso ocorreu num quadro de violência doméstica que terá levado o agressor a colocar termo à vida
Em Fevereiro, um homem na casa dos 30 anos morreu após se ter suicidado na sequência de uma violenta desavença com a mãe, ocorrida na Estrada dos Moinhos, no Caniço, situação igualmente investigada pela Polícia Judiciária.
As autoridades estão a tomar conta da ocorrência.
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