Pedra de grandes dimensões cai na saída da Via Rápida na Ribeira Brava
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Uma pedra de grandes dimensões caiu, esta segunda-feira, da encosta junto à saída da Via Rápida na Ribeira Brava, pouco antes de um automobilista passar pelo local.
O incidente ocorreu no nó da VR1, gerando risco para as viaturas em circulação. Segundo relatos, o bloco de pedra caiu directamente na faixa de rodagem, exigindo atenção redobrada por parte dos condutores que passam naquela zona.
Para já não há registo de acidentes nem de feridos.
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