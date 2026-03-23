Pedra de grandes dimensões cai na saída da Via Rápida na Ribeira Brava

Uma pedra de grandes dimensões caiu, esta segunda-feira, da encosta junto à saída da Via Rápida na Ribeira Brava, pouco antes de um automobilista passar pelo local.

O incidente ocorreu no nó da VR1, gerando risco para as viaturas em circulação. Segundo relatos, o bloco de pedra caiu directamente na faixa de rodagem, exigindo atenção redobrada por parte dos condutores que passam naquela zona.

Para já não há registo de acidentes nem de feridos.