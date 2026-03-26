Hospital da Luz Madeira inaugura exposição fotográfica 'KOMOREBI'

O Hospital da Luz Clínica da Carreira inaugurou, ontem, a exposição fotográfica 'KOMOREBI', da autoria do fotógrafo madeirense Daniel Romeira (DAAR3D), reforçando o seu compromisso com a humanização dos espaços de saúde através da arte e da cultura.

Integrada numa estratégia contínua de promoção do bem-estar emocional de utentes, profissionais e comunidade, esta exposição propõe "transformar o ambiente hospitalar num espaço mais acolhedor, reflexivo e inspirador, onde a experiência clínica se cruza com a sensibilidade artística".

Daniel Romeira, médico oncologista e responsável pela área de Oncologia nas unidades Hospital da Luz Madeira, desenvolve paralelamente um percurso artístico marcado por uma abordagem poética e contemporânea da fotografia. O seu trabalho cruza ciência e arte, explorando o movimento, o espaço urbano e a luz natural, com uma visão profundamente humana e sensível.

O título da exposição, 'KOMOREBI', remete para o conceito japonês que descreve a luz solar filtrada pelas árvores, criando padrões efémeros de luz e sombra. Nesta mostra, o conceito transforma-se numa metáfora da ilha da Madeira, um território onde a luz revela e liga o humano ao natural, o visível ao intangível.

A exposição reúne 20 fotografias, organizadas em quatro segmentos temáticos, que percorrem diferentes dimensões da relação entre luz, corpo, cidade e paisagem. Entre cenas urbanas, fragmentos do quotidiano e paisagens atlânticas, cada imagem convida à contemplação e à descoberta daquilo que dá identidade e alma a um lugar.

Instalada no átrio principal do Hospital da Luz Clínica da Carreira um espaço de elevada circulação, a exposição permite que utentes, acompanhantes e profissionais tenham contacto diário com esta experiência artística, de entrada livre.

"Com esta iniciativa, o Hospital da Luz Clínica da Carreira reforça o seu posicionamento como uma instituição de saúde que valoriza não apenas a excelência clínica, mas também o cuidado emocional, a cultura contemporânea e a ligação à comunidade local", reforça a instituição.