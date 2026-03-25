Exposição "Mandala Madeira" em destaque na Biblioteca de São Vicente

A Biblioteca Municipal de São Vicente acolhe, no dia 27 de Março, a partir das 17h30, a inauguração da exposição "Mandala Madeira", da artista Belinda Santos, uma mostra que "convida o público a embarcar numa verdadeira viagem sensorial, onde a geometria sagrada das mandalas se funde com a riqueza natural e cultural do arquipélago da Madeira".

De acordo com a autarquia, esta é "muito mais do que uma exposição de arte convencional", pois "Mandala Madeira" apresenta-se como "um tributo à identidade madeirense". Assim, "ao longo da exposição, os visitantes poderão descobrir obras marcantes da cultura madeirense, como o bordado Madeira. Muitas das inspirações da artista partem também da memória familiar, nomeadamente de objetos pertencentes à sua avó".

Fique então a saber que "a exposição integra ainda duas obras surpresa em 3D, que incorporam areia da praia do Seixal e elementos naturais, utilizando pedras reais para criar uma experiência artística singular e imersiva" e que, "para além da componente simbólica, a mostra destaca também a técnica do pontilhismo, evidenciando o rigor e a precisão do trabalho artístico. Através da repetição minuciosa de pequenos pontos, a artista demonstra como a paciência e a atenção ao detalhe podem transformar o aparente caos em harmonia visual".

Nesta exposição, Belinda Santos "procura desmistificar o universo das mandalas e aproximar esta forma de expressão artística do grande público, revelando a sua dimensão estética, simbólica e contemplativa".

A "Mandala Madeira" estará patente ao público até ao dia 29 de Maio, ou seja os próximos 2 meses.

Belinda Santos é natural da África do Sul, mas mudou-se para a ilha da Madeira em 1997, fixando residência na freguesia de Ponta Delgada, concelho de São Vicente, onde vive há cerca de 29 anos.

"Em 2017, após o diagnóstico de um problema cardíaco, a sua vida sofreu uma mudança significativa, marcada por períodos de stresse, ansiedade, ataques de pânico, insónia e depressão", lê-se numa curta nota biográfica. "Após vários tratamentos médicos sem resultados satisfatórios, foi-lhe sugerido recorrer à Mandala Art como forma de terapia. Apesar de inicialmente não conhecer esta prática, Belinda dedicou-se ao processo de aprendizagem e de cura, alcançando uma melhoria significativa que lhe permitiu, no espaço de um ano, deixar a medicação".

O passo seguinte foi "a divulgação dos seus trabalhos nas redes sociais" que "levou, em 2019, a um convite da editora The Paper Paints and Poetry Company, que a convidou para ser co-ilustradora de dois livros de colorir para adultos, Enchanted (2020) e Zen (2021)", revela.

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"Em 2022, surgiu o convite da mesma editora para a criação de um projeto exclusivo, que resultou no livro “Healing Art”, lançado em 2023, precisamente no dia em que a artista celebrou o seu 50.º aniversário", recorda. "A obra, dedicada à arteterapia, procura transmitir uma sensação de ancoragem e tranquilidade para quem se sente sobrecarregado ou emocionalmente fragilizado", conclui.