Mostra de fotografias revela transformação urbana do Funchal

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s conta, a partir de hoje e até Junho, com uma nova exposição que remete para a formação e transformação urbana do Funchal a partir da memória dos antigos conventos da cidade, espaços que assumiam um papel preponderante no desenvolvimento histórico e territorial da Região.

A mostra 'A Invenção do Funchal' tem curadoria de Paulo David, e é, na opinião do próprio, uma "poética de encontros", que junta a colecção do referido museu à investigação desenvolvida em meio académico.

Na ocasião, Eduardo Jesus fez questão de destacar o papel de Paulo David como “construtor da memória do futuro”. Além disso, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura reforçou a "perspectiva diferente" que o curador imprime nos seus trabalhos e no seu papel enquanto docente e arquitecto, que, na sua opinião "é altamente inovador na forma como interfere no território, com enorme respeito pelo território".