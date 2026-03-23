Pedro Chagas Freitas apresentou ‘Hospital de Alfaces’ na Feira do Livro do Funchal

Pedro Chagas Freitas, natural em Guimarães em 1979. É escritor, jornalista, formador na área da escrita criativa e orador. Com quase 40 livros publicados, é um dos autores mais lidos em Portugal e em países como a Itália, o Brasil ou o México, com vendas superiores a um milhão de cópias em todo o mundo. Vencedor do Prémio Bolsa Jovens Criadores do Centro Nacional de Cultura em 2006, é o fundador do Campeonato Nacional de Escrita Criativa.

Ontem, Pedro Chagas Freitas marcou presença na 52.ª edição da Feira do Livro do Funchal - evento que decorre até ao dia 29, na Avenida Arriaga, no Largo da Restauração, no Jardim Municipal do Funchal e no Teatro Municipal Baltazar Dias – para apresentar o livro O Hospital de Alfaces

Um livro que conta a história de três gerações, avô, pai e filho. Ao longo das páginas, num cenário de hospital, o autor fala de “pais que choram, mães que esperam e filhos que resistem, numa história que dói, mas que abraça. Que sangra, mas que salva. Uma história para quem já amou ao ponto de se perder. E que descobriu que, mesmo perdido, ainda é possível continuar.”