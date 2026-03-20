Homem transportado para o hospital após queda na via pública

Um homem de nacionalidade estrangeira, com cerca de 60 anos, sofreu uma queda esta tarde na via pública, perto de paragens de autocarro, na Estrada Monumental, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se ao local, com uma ambulância, para socorrer o homem, que apresentava escoriações, e transportá-lo para o hospital.