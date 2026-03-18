“É um passo importante”, reage Albuquerque ao anúncio de Pinto Luz

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagiu, ao final da manhã, ao anúncio do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, garantindo que os cidadãos não terão de adiantar qualquer valor nas viagens aéreas “nas próximas semanas”.

Madeirenses vão deixar de adiantar dinheiro para viajar "nas próximas semanas" Miguel Pinto Luz anunciou também que Governo vai retirar o pedido de recibo na plataforma digital do Subsídio Social de Mobilidade

“Não vão ter de adiantar um único euro. Era esse o meu compromisso até ao Verão e hoje deixo aqui de que será bastante mais cedo”, afirmou Pinto Luz, acrescentando que o Governo decidiu também retirar a exigência de recibo para efeitos de reembolso.

Albuquerque considerou a medida “uma excelente notícia” e sublinhou que corresponde às propostas que o Executivo regional defende desde o início. O Governo prevê ainda garantir uma cobertura de ‘One Way’ no valor de 400 euros.

O presidente destacou que o próximo passo será a implementação prática, incluindo o funcionamento da plataforma digital para pedidos de reembolso. “Uma coisa simples, eu não consigo perceber aquilo… uma das sugestões que fizemos era criar pontos de apoio na Loja do Cidadão, juntas de freguesia e autarquias para ajudar quem tem menos competências digitais”, explicou.

Questionado sobre prazos concretos, Pinto Luz referiu apenas que a medida será aplicada “nas próximas semanas”, sem data exacta definida, mas Albuquerque sublinhou o significado político do anúncio: “Se o ministro disse isso, é um passo importante, porque foi precedido de análise e discussão política”.