Expropriação do Golfe do Faial supera custo do Hospital Central da Madeira, denuncia PTP

O Partido Trabalhista Português (PTP) criticou, hoje, a disparidade nos valores de expropriação associados ao projecto do campo de golfe do Faial, considerando-a “incompreensível e inaceitável”.

Segundo um comunicado de imprensa do partido, o Governo Regional pagou cerca de 26 milhões de euros em expropriações para cerca de 17,2 hectares numa das zonas mais nobres do Funchal, destinados à construção do novo Hospital Central da Madeira, "uma infra-estrutura essencial à saúde pública".

Por outro lado, no Faial, numa zona rural de menor valor imobiliário e localizada em plena ribeira, está previsto um investimento de 36 milhões de euros para um campo de golfe sobredimensionado, com cerca de 70 hectares, apontam os trabalhistas.

“É um escândalo que a expropriação do Golfe do Faial supere a do custo do Hospital Central da Madeira”, afirmou Raquel Coelho, citada na mesma nota, exigindo explicações ao Governo Regional.

O PTP acrescenta que estes números revelam “uma incoerência grave na gestão de dinheiros públicos” e levantam suspeitas sobre os critérios utilizados e os interesses que poderão estar por detrás do projeto do golfe.