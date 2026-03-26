Sancho Gomes manteve contacto com os empresários madeirenses na Venezuela

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, reuniu-se esta quarta-feira, 25 de Março, com a direcção da Câmara Venezuelana Portuguesa de Comércio, Indústria, Turismo e Afins, no âmbito da sua visita oficial à Venezuela.

O encontro decorreu em Caracas e contou com a presença de responsáveis da estrutura empresarial luso-venezuelana, José Luis Ferreira, presidente da Câmara Nacional, acompanhado por dirigentes da instituição. Destaque para a presença de Fátima Pontes, vice-presidente da Câmara e Conselheira das Comunidades Portuguesas pelo centro-ocidente da Venezuela. Também marcaram presença no local os Conselheiros das Comunidades Madeirenses pela Venezuela, Aleixo Vieira (Caracas), Martin Pestana (Barquisimeto) e Danny Barradas (Valência).

Durante a reunião, Sancho Gomes procurou perceber de forma directa quais os impactos que as recentes mudanças estão a ter na comunidade, nas famílias e no tecido empresarial madeirense. "Tendo em consideração a alteração sociopolítica na Venezuela, queremos perceber quais os impactos que está a ter na nossa comunidade, nas famílias e nas empresas", afirmou.

O governante sublinhou ainda a importância de ouvir quem está no terreno. "É fundamental escutar os nossos empresários, perceber como estão a viver este momento e, sobretudo, como encaram o futuro num contexto de transformação".

A sessão permitiu um diálogo aberto sobre a realidade económica e social vivida na Venezuela, com os representantes da Câmara a partilharem preocupações, dúvidas e expectativas quanto à evolução do país. Para Sancho Gomes, este contacto directo é essencial para ajustar a acção governativa. "Só ouvindo a comunidade conseguimos responder de forma mais eficaz aos seus desafios e necessidades".

Em análise estiveram igualmente as potencialidades de investimento na Região Autónoma da Madeira. O director regional destacou que poderão surgir novas oportunidades. "Este é também um momento para identificar oportunidades e reforçar pontes com a Madeira, valorizando o papel determinante da nossa diáspora".