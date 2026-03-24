Delegação do STI expõe preocupações da AT em reunião com Francisco Gomes

Uma delegação do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), reuniu esta terça-feira, 24 de Março, com o deputado do partido Chega eleito pelo círculo da Madeira, Francisco Gomes, com o objectivo de apresentar as principais preocupações dos trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e os desafios estruturais que a organização enfrenta.

Segundo um comunicado enviado às redacções, a delegação explica que o encontro contou com a presença do presidente da Direção Nacional do Sindicato, Gonçalo Rodrigues e com Gilberto Rochinha, presidente da Regional da Madeira do STI, que sublinhou, na ocasião, a importância de valorizar o "papel de autoridade dos profissionais da AT, tendo abordado de forma mais detalhada os problemas relacionados com a área aduaneira da AT e os seus impactos na segurança da fronteira externa da UE."

"Durante a reunião, a delegação do STI destacou a necessidade de respostas concretas para problemas que impactam o quotidiano dos trabalhadores, nomeadamente, a carência de recursos humanos, as condições de trabalho e a falta de reconhecimento da missão nuclear que desempenham", remata a nota enviada.