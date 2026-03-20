Paulo Neves aponta acompanhamento da situação da Venezuela como prioridade

O deputado Paulo Neves afirmou, hoje, na Assembleia da República, que "é prioritário continuar a acompanhar o que se passa na Venezuela". O parlamentar foi o responsável pela intervenção do PSD, sobre a temática da Venezuela.

O social-democrata eleito pelo círculo da Madeira afirmou que “o governo da República, mas também o governo da Madeira, acompanharam com imensa proximidade o que se passava na Venezuela, tendo como prioridade defender a segurança dos portugueses e dos luso-descendentes”.

Uma outra prioridade, de acordo com o deputado, foi "a libertação dos presos políticos com nacionalidade portuguesa” acrescentando que, “felizmente conseguimos bons resultados, mas é necessário manter a pressão".

Paulo Neves considerou ser uma "excelente notícia" a retoma das ligações aéreas com Caracas, a partir do final deste mês.

Por fim, o deputado afirmou que “o futuro da Venezuela deve ser encontrado soberanamente pelo povo venezuelano através de eleições livres”.

