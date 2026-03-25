Empresários lusos relativamente optimistas sobre futuro da Venezuela

O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa da Região Autónoma da Madeira, Sancho Gomes, disse hoje, em Caracas, que os empresários lusos estão expectantes e relativamente otimistas sobre o futuro da Venezuela.

"Os nossos empresários mostraram-se expectantes, mas pareceu-me também que esperançosos e relativamente otimistas. Eu diria melhor, moderadamente otimistas relativamente ao futuro", disse.

Sancho Gomes falava à agência Lusa em Caracas, após um encontro com empresários madeirenses, no âmbito de uma visita de oito dias à Venezuela, onde manterá contacto com autoridades locais e portugueses na cidade capital do país e nos estados de La Guaira, Miranda, Maracay, Carabobo, Barquisimeto e de Portuguesa.

"Os nossos empresários dizem ter sentido já algumas mudanças positivas, mas estão expectantes relativamente ao futuro (...) e atentos a oportunidades de negócios que possam surgir decorrentes desta alteração do contexto sociopolítico", frisou.

Sobre a visita, explicou que "foi planeada e organizada tendo em atenção três dimensões diferentes".

"A primeira é fazer a avaliação da situação da nossa comunidade (...), as suas famílias, os seus negócios, nesta fase decorrente das alterações do contexto sociopolítico e da intervenção que foi feita [pelos Estados Unidos] em janeiro, na Venezuela", disse.

O segundo objetivo será "ver a possibilidade de se aprofundar as relações entre as instituições", nomeadamente a Universidade Central da Venezuela com a Universidade da Madeira, visando "a cooperação e a integração do ponto de vista também da educação".

"A terceira, e daí este encontro com estes empresários e que terei com outros no decorrer desta visita, é ver também, auscultar os nossos empresários luso-venezuelanos, de origem madeirense, sobre as possibilidades de cooperação e integração de sinergias com empresas e empresários que, neste momento, estejam na Madeira", disse.

Sancho Gomes começou a visita a Caracas na noite de terça-feira com um jantar com conselheiros madeirense e reuniu-se hoje com a vice-reitora académica da Universidade Central da Venezuela, Fátima Garcês.

Ao longo da visita, segundo explicou, estará sempre acompanhado pelos conselheiros madeirenses na Venezuela, da área de Caracas, Valência e Barquisimeto, que, sublinhou, "são cinco pessoas bastante conhecidas da realidade aqui no local, da nossa comunidade".

Segundo disse, desde janeiro tem falado com muita frequência com estes conselheiros, quase diariamente, fazendo um acompanhamento da realidade no país.

"De facto, a opinião [dos conselheiros madeirenses] é mais ou menos unânime com aquela que me foi transmitida pelos empresários: que a vida decorre, que a comunidade está tranquila, expectante relativamente ao futuro, e que há um clima de algum otimismo relativamente a esse mesmo futuro", disse.

Por outro lado, recordou que a Madeira reforçou este ano o orçamento de apoio financeiro ao movimento associativo da diáspora, de 50 mil euros para 60 mil euros, e que entre 01 e 30 de abril vai decorrer o prazo de apresentação de candidaturas.

"Também trago aqui uma palavra de amizade e um abraço efetivo do Governo regional. A comunidade madeirense residente na Venezuela, as suas famílias, é uma comunidade bastante querida, que contribui de forma indelével para o desenvolvimento regional, e é uma comunidade pela qual a Madeira, o Governo regional e a população madeirense têm um profundo carinho, e, portanto, que a acompanhamos sempre com muita atenção, e foi este abraço da população madeirense também que eu pretendi vir aqui trazer", disse.

Segundo o conselheiro Aleixo Vieira, o programa da visita de Sancho Gomes à Venezuela inclui um encontro com o governador do Estado de La Guaira, José Alejandro Terán, e outro com o presidente do Grupo de Amizade Parlamentar Venezuela/Portugal, Orlando Camacho, que também é presidente da Comissão Permanente de Energia e Petróleo da Assembleia Nacional venezuelana.