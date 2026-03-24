Albuquerque evita entrar na polémica sobre visita à Venezuela

O presidente do Governo Regional e do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, evitou esta manhã comentar a polémica gerada pela visita do secretário geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, à Venezuela.

Bugalho acusa Carneiro de "branquear" parlamento ilegítimo da Venezuela com visita O eurodeputado e porta-voz do grupo do PSD no Parlamento Europeu (PE), Sebastião Bugalho, acusou hoje o secretário-geral do PS de "branquear" o parlamento da Venezuela saído de eleições não reconhecidas internacionalmente.

Questionado pelos jornalistas sobre se partilhava a crítica do eurodeputado e porta voz do PSD no Parlamento Europeu, Sebastião Bugalho, ao líder socialista por este ter visitado e “enaltecido um parlamento cuja eleição nenhuma democracia no mundo reconheceu”, Albuquerque disse que ainda não teve oportunidade de analisar a situação em detalhe.

“Não sei o que se passou exactamente. Cheguei ontem à noite e ainda não vi as notícias”, afirmou o presidente regional, explicando que o contacto com as autoridades venezuelanas tem sido feito com o objectivo de “salvaguardar os interesses da nossa comunidade residente”.

“Temos uma comunidade muito importante e nunca fechámos o diálogo com quem exerce o poder”, acrescentou, referindo que várias questões da comunidade tiveram de ser tratadas através dessas autoridades.

Albuquerque falava à margem da cerimónia de reabertura da loja do Pingo Doce do Lido.