Albuquerque evita entrar na polémica sobre visita à Venezuela
Eurodeputado do PSD criticou líder do PS por “branquear” parlamento venezuelano
O presidente do Governo Regional e do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, evitou esta manhã comentar a polémica gerada pela visita do secretário geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, à Venezuela.
Bugalho acusa Carneiro de "branquear" parlamento ilegítimo da Venezuela com visita
O eurodeputado e porta-voz do grupo do PSD no Parlamento Europeu (PE), Sebastião Bugalho, acusou hoje o secretário-geral do PS de "branquear" o parlamento da Venezuela saído de eleições não reconhecidas internacionalmente.
Questionado pelos jornalistas sobre se partilhava a crítica do eurodeputado e porta voz do PSD no Parlamento Europeu, Sebastião Bugalho, ao líder socialista por este ter visitado e “enaltecido um parlamento cuja eleição nenhuma democracia no mundo reconheceu”, Albuquerque disse que ainda não teve oportunidade de analisar a situação em detalhe.
“Não sei o que se passou exactamente. Cheguei ontem à noite e ainda não vi as notícias”, afirmou o presidente regional, explicando que o contacto com as autoridades venezuelanas tem sido feito com o objectivo de “salvaguardar os interesses da nossa comunidade residente”.
“Temos uma comunidade muito importante e nunca fechámos o diálogo com quem exerce o poder”, acrescentou, referindo que várias questões da comunidade tiveram de ser tratadas através dessas autoridades.
Albuquerque falava à margem da cerimónia de reabertura da loja do Pingo Doce do Lido.