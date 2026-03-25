Sancho Gomes com várias reuniões hoje na Venezuela

O director regional das Comunidade e da Cooperação Externa iniciou ontem uma visita de oito dias à Venezuela.

Este segundo dia da visitas fica marcado por várias reuniões que o responsável pela pasta das comunidades madeirenses terá ao longo do dia hoje na capital venezuelana.

A primeira reunião será com a Vice-Reitora da Universidade Central de Caracas, Fátima Garcês pelas 12 horas (horário de Portugal) depois pelas 14H30 tem uma reunião com um grupo de empresários pertencentes à Câmara Venezuelana e Portuguesa de Comércio Turismo e afins.

Mais tarde, Sancho Gomes terá um encontro com o novo Embaixador de Portugal em Caracas, Manuel Frederico Pinheiro da Silva, na residência oficial.

E este primeiro dia desta visita à Venezuela termina com uma visita a la Guaira onde terá uma reunião com um grupo de empresários lusos e visita no Centro Luso Venezolano de Vargas.

O director regional das comunidades e da Cooperação Externa está visita à Venezuela até o dia 31 de marco.

Ao longo destes oito dias, o governante percorrerá as cidades de Caracas, Valência, Maracay e Barquisimeto, onde reside uma comunidade estimada em cerca de 400 mil madeirenses e descendentes. A deslocação pretende avaliar os impactos das mudanças políticas e económicas e auscultar directamente a realidade vivida pelas famílias e pelo tecido empresarial e associativo.