Sancho Gomes na Venezuela de 24 a 31 de Março

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, desloca-se à Venezuela entre os dias 24 e 31 de Março, em representação do Governo Regional da Madeira, com o objectivo de acompanhar a comunidade madeirense naquele país, num contexto marcado pelas recentes alterações sociopolíticas.

"Ao longo de oito dias, o governante irá percorrer as cidades de Caracas, Valência, Maracay e Barquisimeto, onde reside uma comunidade estimada em cerca de 400 mil madeirenses e descendentes. A deslocação pretende avaliar os impactos das mudanças políticas e económicas e auscultar directamente a realidade vivida pelas famílias e pelo tecido empresarial e associativo", indica nota à imprensa.

“Tendo em consideração o actual contexto sociopolítico na Venezuela, queremos perceber quais os impactos que estas mudanças estão a ter na nossa comunidade, no movimento associativo, nas famílias e nas empresas”, afirma Sancho Gomes. O responsável acrescenta que o objectivo passa também por “ouvir os nossos empresários e perceber como encaram o futuro, num momento de transformação”.

O governante admite que o novo enquadramento poderá abrir portas. “Este é também um tempo para identificar oportunidades. Poderão surgir novas perspetivas para os empresários que já se encontram na Venezuela e pelo tecido empresarial madeirense, que possam olhar para este mercado como uma possibilidade de expansão.

Durante a visita, Sancho Gomes anunciará o reforço dos apoios financeiros ao movimento associativo da diáspora, cuja dotação aumenta este ano de 50 mil para 60 mil euros. Uma decisão que, segundo explica, reflete a importância estratégica das comunidades para a Região.

“O Governo Regional entende que as comunidades madeirenses são o maior ativo da Madeira no exterior”, sublinha, acrescentando que estes apoios visam “não só preservar a identidade e a Madeirensidade além-fronteiras, mas também garantir apoio social aos madeirenses em situação de maior vulnerabilidade”.

O responsável aproveitará ainda a deslocação para sensibilizar as associações para a abertura do período de candidaturas a estes apoios, que decorre entre 1 e 30 de Abril.

A agenda inclui encontros com empresários madeirenses e com estruturas representativas do sector, nomeadamente câmaras de comércio luso-venezuelanas, com o objectivo de avaliar o impacto económico da atual conjuntura e identificar novas oportunidades de cooperação.

Estão igualmente previstas visitas a diversas instituições sociais, culturais e desportivas da comunidade, entre as quais o Centro Português de Caracas, a Casa Portuguesa de Maracay, o Centro Social Madeirense de Valência e o Centro Luso-Larense de Barquisimeto, bem como a associações de solidariedade social que apoiam a população mais fragilizada.

No plano institucional, estão previstas reuniões com as autoridades portuguesas na Venezuela e com outras entidades locais.

A deslocação inclui ainda uma visita à Universidade Central da Venezuela, para avaliar oportunidades de cooperação ao nível da educação. “A educação, a formação e a língua portuguesa são elementos essenciais de ligação às nossas raízes e instrumentos fundamentais de afirmação cultural e de criação de oportunidades”, destaca Sancho Gomes.

A visita, já prevista pelo executivo madeirense, assume agora particular relevância face ao actual contexto vivido na Venezuela, sendo encarada como uma oportunidade para manter a proximidade com a diáspora e ajustar as políticas públicas à nova realidade.