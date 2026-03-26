Derrocada no Faial mobiliza bombeiros
Uma derrocada ocorrida na manhã desta quinta-feira obrigou ao encerramento da Estrada do Lombo Galêgo, na freguesia do Faial, concelho de Santana.
O alerta foi dado pelas 7 horas, tendo os Bombeiros Voluntários de Santana sido mobilizados para o local, onde procederam à avaliação da situação e à garantia das condições de segurança na via.
Também os Serviços Municipais de Protecção Civil estiveram no local e acompanharam a ocorrência, articulando as operações necessárias para a reposição da normalidade e limpeza da estrada.
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