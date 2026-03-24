Nova derrocada no acesso à Ladeira da Tabaiba

Uma nova derrocada na Ladeira da Tabaiba, na freguesia do Monte, que dá acesso aos Lombos, voltou a acontecer durante esta noite.

"Apela-se a toda a população que circule com precaução na zona", refere a Junta de Freguesia de Santa Luzia.

No passado domingo, 22 de Março, a queda de pedras e terra, ocupou ambas as vias da faixa de rodagem, levando ao encerramento temporário daquela estrada, tanto ao trânsito automóvel como pedonal.

No local estiveram, ainda, a Polícia de Segurança Pública e a Protecção Civil Municipal.

A estrada mantém-se encerrada.