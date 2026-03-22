Derrocada encerrou acesso à Ladeira da Tabaiba

Pouco antes das 9 horas deste domingo, os Bombeiros Voluntários Madeirenses receberam um alerta para uma derrocada na Ladeira da Tabaiba, na freguesia do Monte, que dá acesso aos Lombos.

A derrocada, que consistiu na queda de pedras e terra, ocupou ambas as vias da faixa de rodagem, levando ao encerramento temporário daquela estrada, tanto ao trânsito automóvel como pedonal.

No local estiveram, ainda, a Polícia de Segurança Pública e a Proteção Civil Municipal.

A estrada mantém-se encerrada.

Entre a noite de sábado e a manhã deste domingo, a corporação foi accionada devido a tampas de adufas levantadas na Estrada Conde Carvalhal, no Funchal, e na Cota 40, perto da Escola Secundária Francisco Franco.

Pelas 8h50 deste domingo, 22 de Março, a corporação mobilizou um veículo até à Estrada do Curral dos Romeiros, devido à queda de uma árvore.