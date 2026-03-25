Colisão na Via Rápida mobiliza bombeiros

Ainda esta tarde, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para o nó de Câmara de Lobos, na Via Rápida, após uma colisão entre duas viaturas ligeiras.

Um rapaz de 29 anos, envolvido no acidente, apresentava-se bastante ansioso e nervoso. Após receber assistência no local pelas equipas médicas, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.