Simulacro de incêndio mobiliza bombeiros ao Hospício da Princesa Dona Maria Amélia
Os Bombeiros Sapadores do Funchal participaram, esta manhã, num simulacro no Hospício da Princesa Dona Maria Amélia , no Funchal.
O exercício envolveu 10 operacionais da corporação, que estiveram auxiliados por três viaturas (um veículo pesado, um ligeiro e uma ambulância).
A acção, que simulou fogo num quadro eléctrico, pretendeu testar os procedimentos de evacuação e a resposta em situações de emergência da instituição de apoio à terceira idade.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo