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Simulacro de incêndio mobiliza bombeiros ao Hospício da Princesa Dona Maria Amélia

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Os Bombeiros Sapadores do Funchal participaram, esta manhã, num simulacro no Hospício da Princesa Dona Maria Amélia , no Funchal.

O exercício envolveu 10 operacionais da corporação, que estiveram auxiliados por três viaturas (um veículo pesado, um ligeiro e uma ambulância).

A acção, que simulou fogo num quadro eléctrico, pretendeu testar os procedimentos de evacuação e a resposta em situações de emergência da instituição de apoio à terceira idade.

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