Simulacro de incêndio mobiliza bombeiros ao Hospício da Princesa Dona Maria Amélia

Os Bombeiros Sapadores do Funchal participaram, esta manhã, num simulacro no Hospício da Princesa Dona Maria Amélia , no Funchal.

O exercício envolveu 10 operacionais da corporação, que estiveram auxiliados por três viaturas (um veículo pesado, um ligeiro e uma ambulância).

A acção, que simulou fogo num quadro eléctrico, pretendeu testar os procedimentos de evacuação e a resposta em situações de emergência da instituição de apoio à terceira idade.