Derrocadas encerram vias no Porto da Cruz
Caminho da Cal e Massapez interditos à circulação
O Caminho da Cal e o caminho Velho do Massapez, na freguesia do Porto da Cruz, encontram-se encerrados ao trânsito devido a derrocadas. A Protecção Civil de Machico informa que a interdição resulta de movimentos de massas que obstruíram totalmente as vias, impedindo a circulação de viaturas e peões.
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