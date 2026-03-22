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Derrocadas encerram vias no Porto da Cruz

Caminho da Cal e Massapez interditos à circulação

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foto PCM

O Caminho da Cal e o caminho Velho do Massapez, na freguesia do Porto da Cruz, encontram-se encerrados ao trânsito devido a derrocadas. A Protecção Civil de Machico informa que a interdição resulta de movimentos de massas que obstruíram totalmente as vias, impedindo a circulação de viaturas e peões.

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