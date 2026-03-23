Mais de 200 ocorrências registadas devido à depressão Therese na Madeira

A passagem da depressão Therese pela Região Autónoma da Madeira provocou, até às 22 horas desta segunda-feira, 23 de Março, um total de 203 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas, segundo o mais recente balanço do Serviço Regional de Proteção Civil.

Entre as situações registadas destacam-se: 76 movimentos de massas, 40 quedas de árvores e 21 inundações, além de 14 quedas de elementos de construção e igual número de sinalizações de perigo. Foram ainda contabilizados 6 desabamentos, 5 quedas de redes eléctricas, 3 quedas de estruturas, 2 remoções de elementos em perigo e 22 outras ocorrências.

No terreno estiveram empenhados 498 operacionais e 235 meios técnicos, numa resposta que envolveu todos os municípios da Região. O Funchal concentrou o maior número de ocorrências (38), seguido do Porto Santo (36), Santa Cruz (32) e Machico (27). Registaram-se ainda ocorrências em Câmara de Lobos (21), Santana (20), Porto Moniz (14), Calheta (6), São Vicente (4), Ribeira Brava (3) e Ponta do Sol (2).

De acordo com a Proteção Civil, todas as ocorrências foram prontamente resolvidas ao nível municipal, não havendo indicação de situações por regularizar.

Este balanço representa um aumento face ao ponto de situação anterior, divulgado no domingo às 18h30, altura em que tinham sido registadas 157 ocorrências associadas ao mau tempo.