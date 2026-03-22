'Therese' provoca 41 ocorrências no arquipélago madeirense em 10 horas e deixa uma pessoa desalojada

O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM registou 41 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas associadas à Depressão Therese na Região Autónoma da Madeira este domingo, 22 de Março, num total de 157 casos desde quinta-feira.

Entre as situações reportadas no último balanço, emitido às 18h30, contam-se 25 quedas de árvores e cinco redes eléctricas, 21 inundações, 51 movimentos de massas, cinco desabamentos, 14 quedas de elementos de construção e mais de três dezenas de outros incidentes associados ao mau tempo.

No terreno estiveram empenhados 384 operacionais, apoiados por 183 meios técnicos, tendo todas as ocorrências sido resolvidas ao nível municipal. A situação mais relevante envolveu uma pessoa deslocada na sequência de uma inundação em Santa Cruz, onde a habitação sofreu danos, tendo sido prestado apoio pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e assegurado o realojamento pela Segurança Social.

Os concelhos mais afectados foram o Funchal com 34 casos, e o Porto Santo com 33, seguidos de Santa Cruz (21), Machico (20) e Câmara de Lobos (17), registando-se ainda ocorrências noutros municípios da Região, embora em menor número.

Tempo instável motiva alerta da Protecção Civil A depressão Depressão Therese vai continuar a influenciar o estado do tempo na Região Autónoma da Madeira, mantendo um cenário de instabilidade nos próximos dias, alertou este domingo, 22 de Março, o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM.

O Serviço Regional de Protecção Civil alerta para o prolongamento das condições meteorológicas instáveis até à manhã de terça-feira, prevendo-se períodos de céu muito nublado, aguaceiros por vezes fortes e possibilidade de trovoada, não sendo excluída a ocorrência de fenómenos localmente intensos. É recomendado evitar zonas altas e adoptar comportamentos preventivos face ao agravamento do estado do tempo.