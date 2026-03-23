PSD promove reflexão sobre envelhecimento activo e longevidade para qualificar resposta legislativa

O Grupo Parlamentar do PSD promoveu, esta segunda-feira, uma iniciativa integrada no âmbito do Compromisso Parlamentar, dedicada ao envelhecimento activo e à promoção da longevidade, reunindo especialistas e profissionais de diferentes áreas com o objectivo de aprofundar o conhecimento sobre esta realidade e reforçar a qualidade da resposta legislativa.

Em declarações à comunicação social, a deputada Cláudia Perestrelo sublinhou que “hoje o Grupo Parlamentar dedica o seu dia a ouvir para poder legislar melhor”, destacando a importância de encarar estas matérias “com um olhar crítico, mas também reflexivo”, que permita compreender o panorama atual e desenhar políticas públicas mais eficazes.

Segundo nota à imprensa, a iniciativa reuniu um painel multidisciplinar, com a participação de profissionais das áreas social, da saúde, da arquitetura e da gestão, permitindo uma abordagem integrada a uma temática que assume crescente relevância na sociedade madeirense. “Estamos num espaço de reflexão com diversos profissionais de várias áreas, com um painel multidisciplinar, para que possamos olhar para esta temática a partir de diferentes perspectivas”, referiu a deputada.

Cláudia Perestrelo destacou ainda que o objectivo central passa por “ouvir, debater e reflectir”, de forma a sustentar a definição de medidas legislativas que respondam de forma ajustada ao envelhecimento ativo e à longevidade, duas dimensões que classificou como estruturais para o desenvolvimento social da Região Autónoma da Madeira.

A parlamentar alertou também para a evolução demográfica em curso, sublinhando que o índice de envelhecimento na Região tem vindo a aumentar de forma significativa, refletindo o crescimento do número de pessoas idosas face à população jovem. Neste contexto, defendeu a necessidade de olhar com maior atenção para esta faixa etária, que já representa uma parte muito expressiva da população regional, e de promover políticas públicas que garantam qualidade de vida, não apenas às pessoas mais maduras, como também às suas famílias.

Com esta iniciativa, o Grupo Parlamentar do PSD reforça a sua aposta numa abordagem informada, participada e orientada para resultados, assente na proximidade ao conhecimento e na capacidade de transformar a reflexão em ação concreta, contribuindo para respostas mais eficazes e ajustadas à realidade da Região.