Núcleo de Emigrantes do PSD promove ciclo de conferências 'Entre Partidas e Recomeços'

O Núcleo de Emigrantes do PSD-Madeira promove, a partir de 24 de Março, o ciclo de conferências 'Entre Partidas e Recomeços'. Este será um evento dedicado à reflexão sobre os desafios e as oportunidades associadas à Migração, à Diáspora e à integração.

A primeira sessão acontece nesse mesmo dia, a partir das 18 horas, no hotel Barceló Funchal. Contará com moderação de Sandy Nascimento e com participação de Betania da Costa, psicóloga; Ana Bracamonte, ex-vereadora da Câmara Municipal do Funchal; e Katerina Leacock, presidente da Associação Ucrânia com Amor.

Carlos Fernandes, presidente do núcleo de emigrantes do PSD, explica que o ciclo de conferências “decorrerá ao longo de 2026 e pretende assumir-se enquanto espaço de diálogo aberto, reunindo especialistas, responsáveis institucionais, associações e membros da sociedade civil para debater temas como a saudade, a nossa Diáspora, a resiliência e os processos de adaptação em contextos migratórios".

“O nosso objetivo é reforçar a ligação às comunidades emigrantes, valorizar os seus percursos e promover uma reflexão construtiva sobre os desafios atuais da mobilidade e da integração”, remata o presidente do núcleo.