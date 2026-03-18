Governo Regional destaca reforço nas respostas domiciliárias

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude destacou, esta quarta-feira, destacou a importância de continuar a qualificar e reforçar as respostas existentes no apoio ao envelhecimento, sobretudo no que toca às respostas intermédias, de modo a assegurar transições adequadas após situações clínicas, sempre em articulação com os serviços de saúde e centradas no bem-estar dos utentes.

Na sua intervenção no Fórum de Enfermeiros do Sector Social, promovido pela Ordem dos Enfermeiros e que decorreu no Funchal, Paula Margarido salientou, também, a aposta do Executivo madeirense na adaptação das habitações às necessidades da população idosa, referindo o programa 'Regressar a Casa', que visa promover melhores condições de segurança, acessibilidade e autonomia no domicílio.

A par disso, a governante reforçou que o apoio domiciliário é já uma prioridade nas políticas de envelhecimento, "sendo um eixo que continuará a ser aprofundado, permitindo que os idosos permaneçam no seu meio habitual com qualidade de vida, segurança e dignidade", refere a assessoria de imprensa daquela Secretaria. A intenção é reforçar a aposta nesse serviço.

Foi, igualmente, destaca a sintonia existente entre os vários departamentos do Governo Regional, nomeadamente a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude e a Secretaria Regional da Saúde.