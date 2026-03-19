Galeria Anjos Teixeira promove reflexão em torno dos 50 anos da Autonomia

Os 50 anos da Autonomia da Madeira foram o ponto de partida para um ciclo de 12 conversas a promover pela Galeria Anjos Teixeira, ao longo deste ano, com a intenção de dar voz às histórias dentro da História.

Com periodicidade mensal, a ‘À conversa com…’ de hoje, a segunda do conjunto, contará com uma palestra proferida por Manuel Neto - ‘Jardim da Serra: lendas e intervenção humana na paisagem’ – e tem início marcado para as 19 horas. O evento é de acesso livre.

O professor e ex-autarca, que esteve ligado à criação da freguesia do Jardim da Serra, ao DIÁRIO, esclarece que irá abordar algumas das lendas que enriquecem a cultura popular daquela localidade, procurando associá-las às marcas da presença humana na paisagem.

O palestrante aponta como exemplo o sistema de regadio tradicional, as infraestruturas agrícolas, as furnas e outras construções que foram moldando o meio, sempre associadas

Os topónimos, de que são exemplos ‘Bande Moiro’ (Banda do Mouro) ou Furneira, também serão objecto de reflexão neste encontro, tendo sempre o Jardim da Serra como pano de fundo.

Manuel Neto evidencia que um dos seus objectivos passa por questionar de forma o que diz ser uma “cultura pé-científica” continua a marcar a identidade de uma localidade e de um povo, incluindo na concepção da sua Autonomia, depois de ter passado pela escravatura ou pela colonia. Ao “juntar estas peças”, o palestrante propõe-se a reflectir e instar à reflexão dos presentes sobre estes assuntos.

Mas há mais a acontecer nesta quinta-feira, dia 19 de Março, Dia do Pai.

Agenda

09h30 - reunião da Câmara Municipal do Funchal.

11h30 - reunião do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas com CARAM.

15h30 - apresentação oficial do evento Taça de Portugal de Masters – Surf-Casting 2026, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo.

16h30 - Rubina Leal recebe em audiência os elementos do Curso Mundial de Formação de Dirigentes Associativos das Comunidades Portuguesas.

Efemérides

1812 - É jurada a Constituição liberal espanhola "La Pepa", em Cádis.

1876 - Reunião contra o Governo de Fontes Pereira de Melo, no Casino Lisbonense. A oposição propõe um processo criminal contra o Ministério.

1882 - É colocada a primeira pedra na igreja da Sagrada Família, em Barcelona, projeto do arquiteto catalão Antoní Gaudí.

Foto Shutterstock

1933 - O projeto de Constituição Política, de Oliveira Salazar, é aprovado em plebiscito, contando a abstenção como voto "sim". O texto estabelece os fundamentos da ditadura do Estado Novo.

1968 - Mário Soares é preso pela PIDE, polícia política do Estado Novo, sendo deportado sem julgamento para a ilha de São Tomé, após divulgar a um jornalista do Sunday Telegraph um caso de prostituição que envolvia membros do Governo e homens de negócios próximos do regime de Salazar.

1974 - Termina o embargo de petróleo aos Estados Unidos, decidido cinco meses antes pelos países árabes, em protesto pelo apoio norte-americano a Israel, na guerra do Yom Kipper.

1978 - Tropas israelitas assumem o controlo dos territórios no sul do Líbano.

2001 - A Provedoria de Justiça propõe a atribuição a "todos os herdeiros de cada vítima da tragédia de Castelo de Paiva - queda da ponte de Entre-os-Rios, a 04 de março -, em conjunto, da quantia global de 10 mil contos [cerca de 49.800 euros], a título de indemnização" pela perda da vida e sofrimento da vítima.

Foto Arquivo/DR

2003 - O Conselho de Ministros aprova o Plano de Acção Florestal.

2009 - A Assembleia da República aprova o novo regime jurídico das armas e munições.

2013 - Cerimónia de entronização do Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio, 76 anos), 66.º líder da Igreja Católica, no Vaticano.

2020 - Covid-19: O Governo aprova medidas para cumprir o estado de emergência, que incluem o "isolamento obrigatório" para doentes infetados com o novo coronavírus ou que estejam sob vigilância ativa, o "dever geral de recolhimento domiciliário" para toda a população e a generalização do teletrabalho.

Pensamento do dia