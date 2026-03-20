Funchal promove sessões de informação sobre Alzheimer e envelhecimento saudável

A Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Associação Alzheimer Portugal - Delegação da Região Autónoma da Madeira (RAM), tem vindo a dinamizar um conjunto de sessões de informação dirigidas à população, com o objectivo de sensibilizar para a prevenção da demência e promover estilos de vida saudáveis.

Segundo nota à imprensa, as iniciativas decorrem em várias estruturas municipais, abordando temas como a importância de uma alimentação equilibrada, os benefícios do exercício físico, a promoção da saúde cerebral e estratégias práticas para lidar com dificuldades de memória.

A vereadora com o pelouro da Saúde, Helena Leal, marcou presença na sessão intitulada 'Compreender a Doença de Alzheimer: sinais, evolução e mitos', realizada esta sexta-feira, 20 de Março, no Centro Comunitário do Funchal.

A autarca destacou a importância deste tipo de ações como forma de capacitar a população com ferramentas essenciais para a adoção de comportamentos mais saudáveis e preventivos, incentivando também a atenção aos sinais de alerta. “Dentro das nossas competências, temos vindo a implementar estratégias integradas de saúde e bem-estar que favorecem o envelhecimento ativo e saudável”, afirmou.

Helena Leal reforçou ainda o papel da educação ao longo da vida e da prática regular de actividade física na manutenção das capacidades cognitivas.

O ciclo de sessões prossegue no dia 27 de Março, na Universidade Sénior do Funchal, com uma palestra subordinada ao tema 'Demência e sua Prevenção'.

Com estas iniciativas, a autarquia do Funchal pretende reforçar a literacia em saúde junto da população, capacitando os cidadãos e cuidadores para lidar melhor com os desafios associados à demência.