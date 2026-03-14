Congresso internacional termina com reflexão sobre educação artística na autonomia

O Congresso Internacional de Educação Artística (CIEA 2026), que decorre desde quinta-feira no Funchal, termina hoje com uma mesa-redonda dedicada ao tema 'A educação artística na era autonómica'. A iniciativa é organizada pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira – Eng.º Luiz Peter Clode e reúne investigadores, professores, artistas e profissionais de vários países para debater o papel das artes na educação contemporânea.

A sessão decorre entre as 10h30 e as 12h00, no Salão Nobre do Conservatório, sendo antecedida, a partir das 10 horas, pela chegada dos convidados e por um breve momento artístico. Após a mesa-redonda está também previsto um concerto pelo grupo Si Que Brade.

O debate contará com a participação de Carlos Gonçalves, que abordará o projecto da educação artística no contexto da autonomia; de Ana França Kot-Kotecki, da Universidade da Madeira, que irá reflectir sobre a formação de professores e a autonomia; de Daniel Jesus, da Direcção Regional de Educação/Divisão de Serviços de Educação Artística, que falará sobre o papel de ser professor na Madeira neste enquadramento; e de Mónica Vieira, da Câmara Municipal do Funchal, que trará para a discussão a dimensão da educação artística e cultural não formal promovida ou apoiada pelas autarquias.

A moderação ficará a cargo de Ricardo Miguel Oliveira, director-geral e editorial do DIÁRIO de Notícias da Madeira, que também tem acompanhado de perto o percurso da autonomia.

De salientar ainda que a sessão será transmitida em directo pela TSF-Madeira.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 00h00 às 17h00 - '24H para o Senhor', na Paróquia da Nazaré

- 8h30 - Mini e Meia Maratona do Porto Santo

- 9h35 às 18h00 - Rali do Marítimo - Município de Machico

- 10h00 às 12h30 - Oficina 'Do Caco à Massa', no Museu Etnográfico da Madeira

- 10h00 - Paula Margarido na abertura do 58.º Conselho Nacional da Associação de Guias de Portugal - Colégio de Santa Teresinha

- 10h30 às 12h30 - Conferência 'A educação artística na era autonómica', no Salão Nobre do Conservatório, e com transmissão em directo na TSF

- 11h30 - JPP realiza iniciativa política na Estrada da Candelária, junto ao Candeias Bar e a EB1/PE da Tabua, Ribeira Brava

- 13h00 - Finais do Challenger Teqball League - Madeira, no Pavilhão da Calheta

- 16h00 - Espectáculo-oficina 'As Coisas e o Som', na Sede da Banda Municipal do Funchal

- 16h00 - II Encontro de Grupos Corais 'Vozes de Esperança', na Igreja Paroquial do Curral das Freiras

- 16h00 - Francisco Louçã apresenta novo livro 'Imaginação', na Livraria Bertrand do Centro Comercial Plaza

- 16h30 - V Calheta Roller Skate, na Pista de Patinagem dos Prazeres

- 17h00 - Marítimo - Sp. da Horta, da Taça de Portugal de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo

- 18h00 - XXXIX Festival de Música da Madeira apresenta Recital de Piano, no Teatro Municipal Baltazar Dias

- 19h30 - XIV Encontro Regional de Teatro, no Salão Paroquial de Santa Cruz

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional de Ação pelos Rios e contra as Barragens, Dia Mundial da Incontinência Urinária, Dia Internacional da Matemática e Dia do Pi

- Este é o septuagésimo terceiro dia do ano. Faltam 292 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1879 - Nasce o físico e cientista alemão Albert Einstein, fundador da Teoria Geral da Relatividade, Prémio Nobel da Física em 1921.

1883 -- Morre, com 64 anos, o economista, sociólogo e historiador alemão Karl Heinrich Marx, autor de "Das Capital" (O Capital) e publicou com Friedrich Engels (1820-1895), Manifest der Kommunistischen Partei (1848), conhecido como O Manifesto Comunista.

1900 -- O Presidente norte-americano William McKinley (1843-1901), republicano pró-padrão-ouro, assina a Lei do Padrão-Ouro, e encerra oficialmente o uso da prata como padrão para a moeda dos Estados Unidos.

1911 -- Promulgação da lei eleitoral: O sufrágio é alargado a todos os portugueses maiores de 21 anos que saibam ler e escrever, e que não sabendo sejam chefes de família.

1914 - Realiza-se, em Tomar, o Congresso Operário Português, no qual é criada a União Operária Nacional que substitui a Federação Operária.

1934 -- Morre, com 71 anos, João do Canto e Castro, antigo Presidente da República Portuguesa.

1945 -- É criada a TAP -- a Secção de Transportes Aéreos, sob a alçada do secretariado da Aeronáutica Civil e tem como diretor Humberto Delgado.

- II Guerra Mundial. Vitória dos Estados Unidos sobre o Japão na Ilha de Iwo Jima.

1961 - Moção condenatória da política colonialista da ditadura portuguesa no Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU). Pela primeira vez, os Estados Unidos e a URSS votam contra o Governo português.

1974 - O Governo de Marcello Caetano demite os generais Costa Gomes e António de Spínola dos cargos de chefe e vice-chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, respetivamente.

1975 -- A Lei n.º 5/75 da Presidência da República, publicada no Diário do Governo nº. 62/1975, extingue a Junta de Salvação Nacional e o Conselho de Estado, e cria o Conselho da Revolução e a Assembleia do Movimento das Forças Armadas.

- O Decreto-Lei n.º 132-A/75, emitido pelo Conselho da Revolução e publicado no Diário do Governo nº. 62/1975, nacionaliza todas as instituições de crédito com sede no continente e ilhas adjacentes, com exceção do Crédit Franco-Portugais, dos departamentos portugueses do Bank of London & South America e do Banco do Brasil, das caixas económicas e das caixas de crédito agrícola mútuo.

1983 - É fundado o Instituto de Apoio à Criança.

1993 -- Morre, com 75 anos, Franco Nogueira, advogado, diplomata, historiador, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da ditadura e biógrafo de Oliveira Salazar.

1995 - A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre é erigida canonicamente pelo Cardeal Patriarca de Lisboa.

2002 - Cientistas norte-americanos completam o primeiro mapa das proteínas de um ser vivo, o proteoma da levedura, que pode abrir um vasto campo no desenvolvimento de novos medicamentos.

2003 -- Morre, com 71 anos, a escritora Maria Ondina Braga, autora de "A Revolta das Palavras", "A Casa Suspensa" e "Vidas Vencidas". Em 1982 é convidada pelo governo da China para assumir o leitorado de Português na Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim.

2004 - Eleições legislativas em Espanha. Vitória do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) liderado por José Luís Zapatero, com 42,7% dos votos, contra 37% do Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.

- Eleições na Rússia. Vladimir Putin é reeleito Presidente com mais de 70 por cento dos votos.

2006 -- O Governo da Hungria anuncia o desenvolvimento de uma vacina contra o vírus H5N1 da gripe das aves.

- Morre, com 76 anos, Lennart Meri, escritor, cineasta, primeiro Presidente da Estónia após a restauração da independência em 1991.

2007 - A Câmara dos Comuns britânica aprova a proposta do Governo para a renovação do sistema Trident de dissuasão nuclear.

- O chefe do Conselho Supremo da Magistratura do Egipto, Moqbel Shaker, anuncia que Justiça egípcia nomeou juízas, pela primeira vez na história do país.

- Morre, com 64 anos, Gareth Hunt, ator inglês interpretou o Inspetor Bass em Parting Shots, feito por Michael Winner.

- Morre, com 94 anos, Lucie Bernard Samuel, Aubrac, professora e símbolo da Resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial.

2008 - Um vasto estudo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos 'Pentágono', publicado discretamente, confirma a ausência de ligações diretas entre o antigo Presidente iraquiano Saddam Hussein e a Al-Qaida, que a administração do Presidente norte-americano George W. Bush evocou para justificar a invasão do Iraque.

2009 -- Morre, com 92 anos, Millard Kaufman, escritor e argumentista norte-americano, criador da personagem de animação Mr. Magoo (Pitosga).

2010 -- Morre, com 83 anos, o ator norte-americano Peter Graves, cujo nome verdadeiro é Peter Aurness, que se tornou famoso pelo seu papel de Jim Phelps na série televisiva "Missão: Impossível".

2011 -- A repressão do regime do Bahrain sobre os manifestantes da praça Pérola, em Manamá, agita toda a comunidade xiita no Médio Oriente. A polícia expulsa os milhares de manifestantes que reclamam reformas democráticas e a demissão do governo. A operação conta com a participação de um milhar de militares sauditas e de 500 polícias vindos dos Emirados Árabes Unidos, a pedido do rei do Bahrain.

2012 - Os Estados-membros da zona euro aprovam formalmente o segundo programa de assistência à Grécia e autorizaram o desembolso de 39,4 mil milhões de euros, a ser entregue em várias tranches.

2013 - O Papa Francisco celebra a sua primeira missa no Vaticano, onde alerta para a necessidade de renovação espiritual da Igreja Católica, que não pode, disse, "transformar-se numa organização não-governamental patética".

- O novo secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, é eleito Presidente da República Popular da China, pela Assembleia Nacional Popular, o "supremo órgão do poder de Estado" na China, sucedendo a Hu Jintao, que completou o segundo e último mandato no cargo.

2014 - A coadoção de crianças por casais homossexuais -- proposta do PS - é chumbada na especialidade, com 112 votos contra, 4 abstenções e 107 votos a favor.

2015 - As autoridades angolanas detêm o ativista de direitos humanos José Marcos Mavungo, coordenador de uma manifestação marcada na província angolana de Cabinda.

2016 -- A Assembleia da República aprova uma proposta de alteração ao orçamento para 2016, apresentada pelo partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), para que o IVA das despesas veterinárias passe poder ser deduzido em sede de IRS, até ao limite de 250 euros.

- Morre, com 75 anos, Nicolau Breyner, ator, produtor e realizador. Foi uma das figuras mais populares da ficção nacional.

2017 - É declarado o estado de emergência alimentar pela Assembleia Nacional da Venezuela, onde a oposição detém a maioria, devido à escassez quase total de matéria-prima para a indústria, com a ausência os deputados do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), no Governo.

2018 - Os deputados alemães reelegem Angela Merkel como chanceler da Alemanha e abrem as portas para o cumprimento do quarto mandato consecutivo, depois de um impasse político.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma que possibilita a permanência de animais de companhia em estabelecimentos comerciais, sob condições específicas, observando, contudo, a preocupação do setor.

- Morre, com 76 anos, Stephen William Hawking, físico britânico cujo trabalho na área da relatividade e dos buracos negros se destacou.

2019 - O parlamento britânico aprova, por maioria clara, um adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia.

- Morre, com 77 anos, Augusto Cid, cartoonista e escultor. Publicou os livros "Camarate" (1984) e "Camarate: Como, Porquê e Quem" (1987).

2020 -- A Autoridade Marítima Nacional interdita todas as atividades desportivas ou de lazer que juntem pessoas nas praias do continente, Madeira e Açores, para minimizar a probabilidade de disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

- O Governo decreta que os bares têm de fechar portas a partir das 21:00, todos os dias, como forma de tentar conter a propagação do surto de Covid-19.

Covid-19: Açores e Madeira decretam quarentena obrigatória para todas as pessoas que cheguem às regiões autónomas.

- O Governo espanhol aprova medidas "drásticas" para combater o novo coronavírus, que incluem a proibição a todos os cidadãos de andar na rua, a não ser que seja para irem trabalhar, comprar comida ou à farmácia.

- As autoridades de saúde da Dinamarca confirmam o primeiro morto por coronavírus no país: um idoso de 81 anos que deu entrada num hospital nos arredores da capital, Copenhaga.

2021 - A seleção portuguesa de andebol alcança o feito inédito de se qualificar para os Jogos Olímpicos, ao ganhar por 29-28 à anfitriã França, em Montpellier, com um golo no último segundo do jogo por Rui Silva.

- O Benfica conquista pela primeira vez na sua história a Taça de Portugal de basquetebol feminino, ao bater na final da edição 2020/21 o Vitória de Guimarães por 85-63, no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

- Morre, com 81 anos, Yaphet Kotto, ator norte-americano, o primeiro vilão negro da saga James Bond "007 -- Vive e Deixa Morrer", em 1973.

2022 - Morre, com 73 anos, Jorge Silva Melo, encenador, escritor, realizador, ator e tradutor, cofundador do Teatro da Cornucópia, em 1973, com Luís Miguel Cintra e fundador dos Artistas Unidos, em 1995. Agraciado em 2021, com a medalha de mérito cultural e, em 2020, com Prémio D. Diniz da Casa de Mateus, pelo livro de memórias "A mesa está posta".

- Morre, com 78 anos, João Rodrigo, ator do teatro, televisão e do cinema.

2024 - Morre, com 75 anos, Frans de Waal, primatólogo holandês, um dos principais responsáveis por revolucionar a visão da ciência sobre a complexidade comportamental e cognitiva de chimpanzés e demais grandes símios.

2025 - Morre, com 83 anos, Dag Solstad, escritor norueguês, considerado um dos mais importantes nomes da literatura nórdica contemporânea. Autor de "Pudor e Dignidade", "A Noite do Professor Andersen" e "Romance 11 Livro 18".

PENSAMENTO DO DIA: