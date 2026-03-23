Alunas da Calheta conquistam 1.º lugar nas Olimpíadas de Física

Três alunas do 9.º ano da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta — Matilde Macedo da Silva, Beatriz Sousa e Leonor Sousa — conquistaram a medalha de ouro (1.º lugar) na fase regional das Olimpíadas de Física 2026, realizada no passado sábado, dia 21, na Universidade da Madeira, e vão representar a Madeira na final nacional, marcada para 16 de Maio na Figueira da Foz.

Na fase regional, as equipas responderam a provas escritas de Física, realizaram experiências laboratoriais e analisaram os resultados obtidos. Além disso, visitaram os laboratórios de Física, Electrónica e Matemática, participando em actividades lúdico-científicas e colocando questões aos investigadores da universidade.

Segundo o professor Rui Sousa, responsável pela orientação das alunas, no 9.º ano a prova é realizada em equipas de três alunos, ao contrário do secundário, em que a competição é individual. “A equipa das alunas calhetenses foi bem preparada e venceu entre várias outras equipas, mostrando dedicação e conhecimento”, explicou o docente.

A preparação para a fase nacional incluirá exercícios de anos anteriores e desafios “fora da caixa”, combinando conhecimentos teóricos e experimentais. “Além do mérito das alunas, esta participação valoriza o trabalho da escola e dos docentes de Física e Química, que criam condições para que estes projectos se realizem”, sublinha Rui Sousa.

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A vitória do trio do 9.º ano é também um momento de orgulho para a Escola da Calheta, reforçando o interesse e a excelência dos seus alunos em actividades científicas de destaque regional e nacional.