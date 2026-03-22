Madeira teve em 2025 o 1.º ano sem homicídios

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 22 de Março, dá conta que é a primeira vez que se encerra um ano sem qualquer assassínio na Região. Na década de 80 havia quase duas dezenas destes crimes por ano. Marco histórico não afasta preocupações com violência, refere Ordem dos Advogados, que alerta para realidade mais complexa.

Guilherme d’Oliveira Martins e Paulo Núncio abordam ‘Sistema Fiscal’

Fique a saber que o ex-ministro das Finanças e o ex-presidente do Tribunal de Contas e ainda o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais são oradores da 2.ª edição das ‘Conferências da Autonomia’, a 27 de Março, no Funchal

Uma vida de luta pelo ideal autonómico

Alberto João Jardim, presidente do Governo Regional de 1978 a 2015, inaugura hoje o projecto ‘Rostos da Autonomia’, uma iniciativa do DIÁRIO e da ALM que inclui podcast, vídeo e perfil.

Derrota do nacional aumenta pressão

No Desporto, descubra que os alvinegros estão em apuros na luta pela permanência na I Liga e que o Marítimo venceu em casa com vantagem na subida.

Destaque ainda para: Do coro infantil na Região ao heavy metal em Inglaterra.

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