Sporting volta a assumir o segundo lugar com triunfo em Alverca por 4-1

O Sporting voltou hoje ao segundo lugar da I Liga de futebol, em igualdade pontual com o Benfica, mas com menos um jogo, ao vencer por 4-1 no terreno do Alverca, na 27.ª jornada da prova.

Em Alverca, Pedro Gonçalves, 'bisou' aos 22 e 86 minutos, Luis Suárez (50), que reforçou a liderança dos melhores marcadores, com 24 golos, e Geny Catamo (68), marcaram os golos dos 'leões', tendo Marezi 'faturado' para o Alverca, aos 83.

O Sporting, que tem menos um jogo disputado, da 26.ª jornada com o Tondela, segue na segunda posição, com 65 pontos, em igualdade pontual com o Benfica, terceiro, a quatro do líder, o FC Porto, que ainda hoje visita o Sporting de Braga.