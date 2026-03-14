Alunos do 'Liceu' vencem semifinal regional das Olimpíadas de Química+

Três alunos da Escola Secundária Jaime Moniz conquistaram o 1.º lugar na semifinal regional das Olimpíadas de Química+, realizada este sábado, 14 de Março, no Departamento de Química da Universidade da Madeira.

A equipa vencedora é composta pelos estudantes do 11.º ano, turma 2, Maria Inês Camacho, Maria Miguel Azevedo e Matias Sobrinho Quintal.

A prova reuniu alguns dos melhores alunos do ensino secundário da Região e colocou-os perante desafios de elevado rigor científico.

As Olimpíadas de Química+, organizadas pela Sociedade Portuguesa de Química, têm como principal objectivo estimular o interesse dos jovens pela ciência e identificar talentos para representar Portugal em competições internacionais.

O Clube de Ciências Experimentais de Física e Química da escola destacou o empenho dos alunos e sublinhou a importância deste tipo de iniciativas para a formação científica dos jovens e para o desenvolvimento das áreas da Ciência e Tecnologia.

Os alunos foram acompanhados pelos professores Domingos Nunes e Elisabete Chaves e irão agora representar a Madeira na fase nacional das Olimpíadas de Química+, que terá lugar na Universidade de Aveiro, no dia 8 de Maio.