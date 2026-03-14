Dupla do 'Liceu' conquista 1.º lugar no concurso Nutrichefe

Foram entregues na Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira os prémios da mais recente edição do concurso Nutrichefe, destinado aos alunos do Ensino Secundário e Profissional, cujos vencedores foram conhecidos no dia 12 de Março. E o primeiro lugar foi atribuído à dupla Lara Jesus e Núria Camacho, da Escola Secundária Jaime Moniz.

Distinguidas pela "qualidade técnica e equilíbrio nutricional" da proposta apresentada, um 'arroz caldoso de atum', as duas jovens superaram duas equipas da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira (EHTM), José Pedro e Simão Ornelas e Francisco Cruz e Mateus Vasconcelos, em segundo e terceiro lugar respectivamente.

"Foram ainda atribuídas distinções especiais a três equipas", segundo uma nota do 'Liceu' Jaime Moniz. "O Prémio Inovação e Criatividade distinguiu Alexandre Faria e Iara Sousa, do Serviço Técnico Profissional; o Prémio Mérito Gastronómico foi entregue a Mariana Gouveia e Beatriz Mendes, da EHTM; e o Prémio Revelação Nutrichefe reconheceu o trabalho de Angelina Pedraza e Luciana Abreu, igualmente da EHTM", salienta.

"A cerimónia contou com a presença do director regional de Educação, João Costa e Silva, bem como de representantes de entidades parceiras, entre as quais a Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira e a ARDITI, através do projeto AQUAFISH0.0, reforçando a articulação entre educação, saúde e ciência na promoção de uma alimentação saudável e sustentável. O concurso insere-se no âmbito da Educação Alimentar, valorizando os produtos regionais e o combate ao desperdício, com particular enfoque no aproveitamento integral do pescado", conta a nota.

Referia-se que o júri do Nutrichefe "integrou profissionais das áreas da gastronomia, nutrição e investigação, garantindo um processo de avaliação exigente e multidisciplinar. Fizeram parte do painel Basílio Rodrigues, chefe de cozinha do Hotel Vila Galé Santa Cruz; Marcelino Rodrigues, em representação da EHTM; Joana Faria, nutricionista da Câmara Municipal do Funchal; Carmo Faria, nutricionista da Direção Regional de Saúde; e César Gomes, coordenador do projeto AQUAFISH0.0 da ARDITI", conclui.