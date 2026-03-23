Uma semana de actividades assinala 30 anos do Ginásio Municipal da Barreirinha

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinala na próxima quarta-feira, 25 de Março, os 30 anos do Ginásio Municipal da Barreirinha, "com um programa alargado de iniciativas que decorrem durante esta semana".

Relembre-se que "o Ginásio da Barreirinha, direcionado para a população com idade igual ou superior a 50 anos, foi o primeiro ginásio municipal do género na região e no país", pelo que as comemorações, a preceito, incluem "actividades desportivas, culturais e momentos de convívio, que traduzem o papel que o ginásio tem desempenhado ao longo de três décadas na promoção da atividade física e do envelhecimento activo na cidade".

Do programa constam "caminhadas seguidas de alongamentos, aulas de grupo e uma tertúlia", já amanhã, dia 24, "subordinada ao tema '30 anos a promover o Envelhecimento Ativo e os seus benefícios', que terá lugar, pelas 14h30, na Sala da Assembleia Municipal, bem como uma exposição evocativa dos 30 anos do ginásio, no Átrio dos Paços do Concelho", resume a CMF

Já depois de amanhã, dia 25 de Março, "será promovido um almoço comemorativo que reunirá participantes e convidados para assinalar a data simbólica" e nos dias seguintes, 26 e 27 de Março, "o programa prossegue com várias actividades desportivas no Anexo dos Louros, como mega-aulas de ginástica, jogos da amizade, pilates e alongamentos, culminando com uma tarde cultural no Centro Cívico de Santa Maria Maior", conta.

A autarquia do Funchal pretende, com este programa, "não só celebrar os 30 anos do Ginásio Municipal da Barreirinha, mas também reforçar a importância da prática regular de exercício físico e do convívio social para a qualidade de vida da população", justifica.