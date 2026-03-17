Comando Operacional da Madeira assinala 33.º aniversário

Pelas 10h30 desta quarta-feira, 18 de Março, vai decorrer, na Praça do Município, no Funchal, a cerimónia militar comemorativa do 33.° aniversário do Comando Operacional da Madeira.

O Comando Operacional da Madeira foi criado ao abrigo do Decreto-lei 48/93, de 26 de Fevereiro, assumindo-se esta data, desde então, para assinalar o respectivo aniversário. A cerimónia militar sucede ao Concerto Comemorativo que se realizou no Teatro Municipal Baltazar Dias, no passado dia 1 de Março.

O evento será presidido pelo representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, e contará com uma representação de militares dos três Ramos das Forças Armadas – Marinha, Exército e Força Aérea.

A cerimónia terá como momentos de destaque discursos oficiais, Homenagem aos Mortos, imposição de Condecorações e desfile das Forças em Parada.

A Câmara Municipal do Funchal informou que existirão condicionamentos temporários de trânsito na zona da Praça do Município, Rua dos Ferreiros, Rua do Marquês e Rua Câmara Pestana no âmbito da cerimónia militar.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião Plenária n.º 73 - Discussão da Conta da RAM 2024 na Assembleia Legislativa Regional

10h00 - Workshop 'Entre o Sentir e o Agir: A Arte de Gerir as Emoções' no Auditório Escola Secundária Jaime Moniz

11h00 - A Biblioteca Municipal de São Vicente recebe o escritor e professor de Artes Visuais João Pedro Gonçalves para a apresentação da obra infantil “O Bis-Bis Simão”, da sua autoria e ilustração, refere a autarquia em nota à imprensa.

12h00 - Reunião da 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas da ALRAM

17h30 às 20h30 - Eleições Internas do PSD Madeira

18h00 - A Startup Madeira, o Turismo de Portugal e a NOVA School of Business and Economics realizam a sessão de encerramento da 7.ª edição do Madeira Startup Retreat, no auditório do Museu da Casa da Luz - Funchal.

18h00 - O Conservatório – Escola das Artes da Madeira – Eng.º Luiz Peter Clode apresenta no Centro Cultural John dos Passos, em Ponta do Sol, a peça Três Tristes Turmas. A entrada é livre.

18h00 - A nova sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal terá como foco o livro 'Bruxas e Diabos: Figuras do Mal na Literatura Madeirense (Séculos XX e XXI)', de Xavier Miguel.

20h00- A Pastoral Juvenil da Diocese do Funchal promove uma eucaristia do Projecto Sementeira, na Sala da Pastoral Juvenil, localizada no Seminário Diocesano do Funchal.

Governo

09h15 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebe em audiência, na Quinta Vigia, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General João Cartaxo Alves

10h30- III Concurso de Educação para os Media, subordinado ao tema “Inteligência Artificial e Algoritmos” com a Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, na Sala de Conferências da Escola Secundária de Jaime Moniz

16h00 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará na abertura da exposição “Furo, Fio, Traço”, na galeria Lourdes. A artista Maria Sassetti e a Bordal – Bordados da Madeira apresentam na referida exposição o resultado de uma residência artística realizada na fábrica da Bordal

16h30 - O Museu de Fotografia da Madeira apresenta “A Invenção do Funchal” com a presença de Eduardo Jesus e José Manuel Rodrigues

18h00 - Inauguração da 57.ª edição do Mercado de Automóveis Usados no Madeira Tecnopolo, com a presença do Secretário Regional de Economia, José Manuel Rodrigues

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 18 de Março:

1776 - As forças de George Washington ocupam Boston, no Massachusetts, depois de esta cidade ter sido evacuada pelas tropas britânicas.

1897 - São criadas as Escolas Normais portuguesas, para habilitação de professores de instrução primária.

1900 - Morre, com 33 anos, o poeta António Nobre, autor de "Só" e "Despedidas".

1918 - É fundado o Clube Desportivo Feirense, em Santa Maria da Feira

1922 - Mahatma Gandhi é preso, na Índia, por desobediência civil.

1991 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) formaliza o cessar-fogo da Guerra do Golfo.

2001 - Portugal conquista 29 medalhas, sete das quais de ouro, nos primeiros Campeonatos do Mundo de Atletismo em pista coberta para Deficientes Intelectuais, na Nave Desportiva de Espinho.

2014 - Os juízes do Tribunal Constitucional alemão validam definitivamente o Mecanismo Europeu de Estabilidade da zona euro.

2018 - Vladimir Putin, 65 anos, é reeleito para um quarto mandato como Presidente da Rússia.

2020 - Covid-19: Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decreta o estado de emergência em Portugal, por 15 dias, a partir das 00:00 de 19 de março, devido à pandemia de covid-19, o estado de emergência é decretado pela primeira vez desde o 25 de Abril de 1974, depois de ouvir o Conselho de Estado e de ter obtido o parecer positivo do Governo e da aprovação do decreto pela Assembleia da República. O estado de emergência contempla o confinamento obrigatório e restrições à circulação na via pública.

2021 -- Covid-19: As autoridades de saúde portuguesas decidem retomar a administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19, três dias depois do anúncio de uma suspensão temporária devido a relatos em vários países de casos de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas.

2024 - É confirmada a reeleição de Vladimir Putin para um quinto mandato como Presidente da Rússia, com mais de 87 por cento dos votos, com críticas da comunidade internacional sobre a transparência do processo.

Pensamento do dia