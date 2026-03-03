Apresentação da obra infantil 'O Bis-Bis Simão' a 18 de Março

No dia 18 de março, a Biblioteca Municipal de São Vicente recebe o escritor e professor de Artes Visuais João Pedro Gonçalves para a apresentação da obra infantil “O Bis-Bis Simão”, da sua autoria e ilustração, refere a autarquia em nota à imprensa.

Dirigida a crianças dos 4 aos 8 anos, a sessão proporcionará ao público a oportunidade de descobrir a história desta personagem singular, num momento de partilha literária pensado para promover o gosto pela leitura, estimular a imaginação e reforçar o contacto com a natureza e o património regional.

Inspirada na Floresta Laurissilva da Madeira, elemento central do universo simbólico da narrativa, a obra desenvolve uma história sensível e imaginativa.

«Será o Bis-Bis Simão capaz de voar pela primeira vez? No seu quotidiano, aparentemente imutável, todos os dias decorrem de forma igual, numa floresta marcada pelas suas árvores e espécies únicas - a Laurissilva. Habituado à sua rotina, o Bis-Bis Simão vê-se, porém, confrontado com uma grande aventura que o desafia a enfrentar o desconhecido. Será essa experiência determinante para superar novos desafios?».

A iniciativa na Biblioteca Municipal incluirá também uma atividade prática de expressão plástica inspirada na obra, proporcionando às crianças uma experiência participativa e enriquecedora.

João Pedro Gonçalves nasceu em 1987, no Funchal, e traz na bagagem um olhar artístico que mistura cores, palavras e palcos.

Professor de Artes Visuais, é apaixonado pela leitura, pelo teatro e pelo poder transformador da criatividade no quotidiano. Desde cedo, a sua relação com as artes cruzou o design, as projeções digitais e a construção de cenários, dando vida a histórias visuais que encantam.

"Bis-bis Simão" é a sua primeira obra escrita e ilustrada. Um voo artístico onde texto e imagem caminham de asas dadas para abrir janelas de imaginação nos corações mais pequenos.