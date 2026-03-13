Conservatório leva a palco “Três Tristes Turmas”

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira – Eng.º Luiz Peter Clode apresenta nos dias 18 e 19 de Março, às 20 horas, no Centro Cultural John dos Passos, em Ponta do Sol, a peça “Três Tristes Turmas”. A entrada é livre.

Trata-se de uma criação colectiva dos alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação, que desafia o público a reflectir sobre o actual sistema de ensino.

Em cena, são exploradas as diferentes realidades de alunos, professores, pais, directores e auxiliares, muitas vezes condicionadas por factores externos à sala de aula. À medida que a trama se desenvolve, tensões e conflitos transformam-se num "cocktail explosivo de ideias, frustrações, medos, revoltas e, talvez, ainda um resto de esperança", segundo nota do Conservatório.

A direção artística da peça está a cargo do professor João Paiva, que acompanhou de perto a construção do espectáculo pelos jovens intérpretes.

Para mais informações, os interessados podem contactar directamente o Conservatório – Escola das Artes da Madeira.