Curral das Freiras assinala 236 anos com celebrações e homenagem à comunidade

A freguesia do Curral das Freiras assinalou esta terça-feira, 17 de Março, o seu 236.º aniversário, com um conjunto de iniciativas que destacaram a história, a identidade e o espírito comunitário da localidade do concelho de Câmara de Lobos.

As comemorações incluíram uma missa solene, uma sessão solene no auditório da Junta de Freguesia e vários momentos de homenagem e convívio, que reuniram população, representantes institucionais e entidades regionais.

Presente na sessão em representação do presidente do Governo Regional, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, sublinhou o carácter singular da freguesia. “Não se descreve apenas com palavras, é um lugar que se sente”, afirmou, destacando a paisagem e a “força e resiliência das suas gentes”.

Na sua intervenção, a governante recordou os desafios associados ao isolamento geográfico do vale, que durante anos condicionou o acesso a serviços e oportunidades. Ainda assim, salientou que a população local demonstrou uma “notável capacidade de superação”, transformando dificuldades em oportunidades.

Paula Margarido referiu também a expressão frequentemente usada pelos habitantes, segundo a qual vivem no “centro do universo”, explicando que esta traduz “um profundo sentimento de pertença, orgulho e identidade comunitária”.

O programa comemorativo estende-se ao longo do mês de Março, com actividades culturais, desportivas e ambientais. “Se há freguesia que sabe celebrar e valorizar a sua história, é o Curral das Freiras”, afirmou a responsável.

Durante a sessão, foram ainda deixadas palavras de reconhecimento à presidente da Junta de Freguesia, Dina Silva, e a outros responsáveis autárquicos e institucionais, bem como às associações e entidades locais pelo seu contributo para a dinamização da comunidade.

As comemorações incluíram uma homenagem ao destacamento dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos no Curral das Freiras, pelos 25 anos de serviço, e um agradecimento público a Manuel Salustino Jesus pelos 12 anos de liderança da Junta de Freguesia.

O programa culminou com a inauguração da exposição 'Frutos da Nossa Terra' e um momento de convívio aberto à população.

Criada em 1790 por carta régia de D. Maria I, a freguesia do Curral das Freiras mantém-se "como um símbolo de resistência, identidade e coesão comunitária no coração da Madeira, um lugar único que continua a olhar o futuro com confiança, sem nunca esquecer as suas raízes".