Câmara Municipal de São Vicente formaliza apoios com as Juntas de Freguesia

A Câmara Municipal de São Vicente irá formalizar os apoios às três Juntas de Freguesia do concelho através da cerimónia de assinatura de protocolos, agendada para o dia 26 de Março, às 10h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

"O apoio financeiro a atribuir tem o montante global de 63 mil euros, reforçando a cooperação institucional e o desenvolvimento de iniciativas em benefício da população", revela a autarquia à imprensa.