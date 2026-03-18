Banda Municipal do Funchal celebra 176 anos com concerto no Madeira Tecnopolo

A Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses celebra, no dia 22 de Março de 2026, o seu 176.º aniversário com um concerto que percorre diferentes estilos e geografias, refletindo a sua identidade artística. O espectáculo terá lugar na Sala Ursa Maior, no Madeira Tecnopolo, a partir das 17 horas.

Sob a batuta do maestro Élio Jardim, o programa inicia com a energia contemporânea de New Age Overture, de Jan de Haan, e segue com a intemporalidade de Your Song, de Elton John. O colorido rítmico de Danzón n.º 2, de Arturo Márquez, cruza-se com a elegância da bossa nova em The Girls of Jobim, e com o universo pop-rock de Sting.

O concerto culmina com a Marcha do 176.º Aniversário, reafirmando a "tradição, memória e projecção futura" da Banda Municipal do Funchal.

Os bilhetes individuais têm o valor de 10 euros, enquanto os bilhetes para sócios da Banda Municipal do Funchal custam 7,50 euros. Os ingressos podem ser adquiridos on-line, em: https://www.ticketline.pt/evento/concerto-176-aniversariobanda-municipal-fun-102408.