Sindicato dos Professores da Madeira celebra 48 anos com homenagem e actividades culturais

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) comemorou., ontem, o seu 48.º aniversário com uma cerimónia que reuniu associados, dirigentes e convidados, num evento que combinou arte, reconhecimento e memória histórica.

A sessão começou às 19 horas com uma actuação artística da professora Carmo Meirinho, que apesar de ter perdido a visão, continuou a afirmar-se “pela sua força criativa e pela sua entrega à expressão artística”. A dança da docente abriu a celebração com simbolismo, exemplificando valores de superação e inclusão promovidos pelo SPM ao longo da sua existência.

Na abertura do evento, Jackeline Vieira, vice-coordenadora do sindicato, deu as boas-vindas aos presentes e destacou “o papel do Sindicato dos Professores da Madeira na defesa dos professores e na valorização da Escola Pública”. Recordou ainda o contexto pós 25 de Abril, quando um grupo de professores, “sem sede e sem estrutura, se reuniu para construir uma voz coletiva capaz de defender a profissão e a Escola Pública”.

O programa incluiu a entrega de pins aos docentes que completaram 25 anos de associados, um gesto de reconhecimento “pelo seu compromisso, participação e contributo para a vida sindical”, reforçando a ligação entre gerações de professores, dá conta o SPM me comunicado.

A celebração contou também com uma actuação especial do Coro do SPM, envolvendo os presentes e reforçando o espírito colectivo do evento. A cerimónia terminou com um brinde comemorativo “a todas e a todos que, ao longo de 48 anos, fortaleceram o SPM com trabalho, dedicação e sentido de responsabilidade”.

O Sindicato assinala, assim, mais um ano de história, celebrando os professores que integram o projeto e renovando o compromisso com “a defesa dos direitos dos docentes e com a valorização da Educação na Região Autónoma da Madeira”.