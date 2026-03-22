Banda Municipal do Funchal assinala 176 anos

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses assinala este domingo, 22 de Março, o seu 176.º aniversário com um concerto na Sala Ursa Maior do Madeira Tecnopolo, a partir das 17 horas.

O espectáculo, que decorrerá sob a batuta do maestro Élio Jardim, vai percorrer diversos estilos e geografias como expressão da sua identidade artística.

A energia contemporânea de New Age Overture, de Jan de Haan, vai abrir caminho à intemporalidade de Your Song, de Elton John. Já o colorido rítmico de Danzón n.º 2, de Arturo Márquez, vai cruzar-se com a elegância da bossa nova em The Girls of Jobim e com o universo pop-rock de Sting.

O concerto culminará com a Marcha do 176.º Aniversário, reafirmando tradição, memória e projecção futura.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o octogésimo primeiro dia do ano, em que faltam 284 dias para o fim de 2026:

- Das 07h30 às 13 horas - O Saccharum Hotel acolhe o Spring Awakening Wellness Retreat, um retiro para celebrar o equinócio da Primavera e despertar uma nova energia;

- Das 10 às 19 horas - Último dia do Mercado de Automóveis Usados no Madeira Tecnopolo;

- 11 horas - Festa de São José, seguida de procissão e bênção das famílias, na Paróquia de Santa Maria Maior – Socorro;

- 11 horas - Jogo do Marítimo - Benfica da Liga BPI feminina no Estádio da Imaculada Conceição;

- 12h45 - Almoço-comício para assinalar os 105 anos do PCP, no parque de estacionamento, à frente do Hotel do Carmo, na Travessa do Rego;

- 15 horas - Jogo da AD Camacha - AD Machico do Campeonato de Portugal no Estádio da Camacha;

- 15 horas - Jogo da Ribeira Brava - Vianense do Campeonato de Portugal no Estádio Municipal da Ribeira Brava;

- 16h30 - Abertura oficial da Feira do Livro do Funchal, inicialmente prevista para dia 20, mas que foi alterada para este domingo devido às condições climatéricas adversas. A iniciativa contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho;

Principais acontecimentos registados a 22 de Março, Dia Mundial da Água:

1312 - Extinção da Ordem do Templo, decretada pelo Papa Clemente V na bula Vox in Excelso.

1875 - É fundado o Banco Lisboa e Açores, com sede em Lisboa, antecessor do Banco Totta & Açores.

1892 - Termina a publicação do jornal Revolução de Setembro, lançado 51 anos antes.

1895 - Os irmãos Auguste e Louis Lumiére fazem, em Paris, a primeira demonstração pública do cinematógrafo.

1911 - É publicado o decreto com força de lei, emitido pelo Ministério do Interior - Direcção Geral da Instrução Secundária, Superior e Espacial e publicado no Diário do Governo n.º. 68/1911, Série I de 1911-03-24, que cria uma Universidade em Lisboa e outra no Porto e manda instituir em cada uma delas e na de Coimbra um fundo universitário de Bolsas ou Pensões de Estudo destinada a subsidiar os estudantes pobres.

1917 - Os Estados Unidos são a primeira nação a reconhecer o Governo provisório da Rússia.

1921 - Primeira travessia aérea Lisboa - Funchal. O hidroavião Felixtowe F3 descola da doca do Bom Sucesso, em Lisboa, tendo como tripulantes Sacadura Cabral (piloto), Gago Coutinho (navegador), Ortins Bettencourt (copiloto) e Roger Soubiran (mecânico).

1933 - Holocausto. Abre o campo de concentração nazi de Dachau, nos arredores de Munique.

1943 - Holocausto. Entra em funcionamento a Unidade IV, primeira das duas mais recentes e maiores câmaras de gás do campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia.

1945 - É fundada a Liga das Estados Árabes, no Cairo, Egito, organização regional de estados árabes no Oriente Médio e Norte da África, após a adoção do Protocolo de Alexandria em 1944.1963 -- Sai o primeiro álbum gravado em estúdio dos Beatles "Please Please Me".

1968 - Ocupação do "campus" da Universidade Paris Nanterre dá início ao movimento estudantil que viria a ser conhecido como Maio de 68.

1972 - A Emenda que assegura a igualdade de direitos da mulher, na Constituição dos Estados Unidos, é aprovada no Senado.

1973 - O Instituto Goethe atribui a medalha de ouro ao professor Paulo Quintela da Universidade de Coimbra, especialista em cultura germânica.

1974 - Reunião da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas. Melo Antunes apresenta a primeira versão do programa político. Vítor Alves coordena a versão final.

1979 - As propostas de Orçamento do Estado e das Grandes Opções do Plano, do Governo de Mota Pinto, são rejeitadas na Assembleia da República, com abstenção do PS.

1985 - O Parlamento português aprova, por unanimidade, a Lei que enquadra a objeção de consciência "Consideram-se objectores de consciência os cidadãos convictos de que, por motivos de ordem religiosa, moral ou filosófica, lhes não é legítimo usar meios violentos de qualquer natureza contra o seu semelhante, ainda que para fins de defesa nacional, colectiva ou pessoal".

1985 - É inaugurado, no Porto, o Banco Português de Investimento, primeiro banco privado português desde 1975.

1992 - Manuel Monteiro é eleito presidente do CDS no X congresso, em Lisboa.

1998 - Paulo Portas, ex-jornalista e deputado do CDS-PP, é eleito presidente do partido no XVI congresso, em Braga.

1999 - A comédia romântica "A Paixão de Shakespeare", de John Madden, recebe o Óscar de Hollywood para Melhor Filme. O realizador Steven Spielberg, conquista o Óscar de Melhor Realizador com "O Resgate do Soldado Ryan".

2002 - A Constituição da República Democrática de Timor-Leste é assinada pelos 88 deputados da Assembleia Constituinte do Território.

2003 - Vários milhões de pessoas manifestam-se nas principais cidades mundiais contra a guerra no Iraque, em resposta ao apelo feito pela "Plataforma contra a guerra no Iraque", que integra cerca de 250 organizações.

2006 - A organização separatista basca ETA anuncia o cessar-fogo permanente, com entrada em vigor a 24 de março, num comunicado entregue à radiotelevisão pública basca EITB.

2007 - A justiça francesa absolve o diretor do jornal satírico Charlie Hebdo, Philippe Val, do delito de injúrias religiosas por ter publicado em 2006 caricaturas de Maomé.

2007 - Pelo menos 100 pessoas morrem e 450 ficam feridas após violentas explosões registadas no principal paiol de Maputo, Moçambique.

2011 - O francês Michel Platini, 55 anos, é reeleito por unanimidade para um segundo mandato de quatro anos como presidente da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), durante o Congresso do organismo de futebol, em Paris.

2012 - Os militares amotinados do Mali anunciam numa mensagem televisiva a dissolução de todas as instituições do Estado e a suspensão da Constituição, alegando ter acabado com um "regime incompetente".

2012 - Greve geral em Portugal, convocada pela CGTP-IN. Manifestantes envolvem-se em confrontos com a PSP no Largo do Chiado, em Lisboa, tendo a polícia carregado nos transeuntes e em jornalistas.

2013 - O parlamento cipriota aprova uma lei sobre a reestruturação do sistema bancário, no quadro do plano de resgate que Nicósia tem de acordar com os seus parceiros europeus para evitar a bancarrota.

2013 - O PS/Açores aprova sozinho o orçamento e o plano de investimentos regionais para 2013, tendo o maior partido da oposição, o PSD, optado pela abstenção e CDS-PP, PCP, BE e PPM votado contra.

2014 - O vírus Ébola é identificado como responsável por um surto, com origem nas florestas do sul da Guiné Conacri, que causa a morte de 59 pessoas.

2015 - O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) da Andaluzia vence, sem maioria absoluta, as eleições autonómicas naquela região, com 47 deputados, e com os partidos emergentes Podemos (15 deputados) e Ciudadanos (9) a entrar com forte representação no parlamento andaluz.

2016 - A cidade de Bruxelas é abalada por dois atentados, com duas explosões no aeroporto e uma no metro da capital da Bélgica, que fazem pelo menos 35 mortos e mais de 100 feridos. O grupo extremista Estado Islâmico reivindica os dois atentados.

2017 - Um homem mata quatro pessoas, entre elas um polícia, e causa 40 feridos, antes de ser abatido pelas forças de segurança, num ataque em que atropelou as vítimas com um veículo todo-o-terreno, em frente do Parlamento britânico, em Londres, Inglaterra.

2018 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, confirma a aplicação de tarifas sobre as importações chinesas num valor anual até 60 mil milhões de dólares (48,7 mil milhões de euros).

2019 - Um juiz Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta prisão preventiva para Rui Pinto, colaborador do Football Leaks, um dia após a sua chegada a Portugal, extraditado pela justiça húngara.

2020 - Covid-19: A Comissão Europeia dá 'luz verde' a ajudas estatais de Portugal, no valor de três mil milhões de euros, para pequenas e médias empresas de setores como turismo e restauração.

2020 - A Comissão Europeia aprova uma ajuda estatal de Itália, o país europeu mais afetado pela covid-19, de 50 milhões de euros, para apoiar o fabrico imediato de dispositivos médicos, como ventiladores, e equipamentos de proteção, como máscaras.

2022 - O oposicionista russo Alexei Navalny é condenado a nove anos de prisão por "fraude" e "falta de respeito a um magistrado" e mais um ano e meio de "liberdade sob vigilância" e o pagamento de 10 mil euros. Navalny já se encontrava preso desde janeiro de 2021, acusado de se ter apropriado de milhões de rublos que tinham sido doados às organizações de combate à corrupção que fundou na Rússia.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto da Agenda do Trabalho Digno aprovado no parlamento a 10 de fevereiro, apesar das dúvidas quanto aos efeitos de algumas soluções.

2024 - Espanha, Malta, Eslovénia e Irlanda anunciam que estão prontos para reconhecer o Estado da Palestina e insistem que é necessário um "cessar-fogo imediato", indo mais longe do que o Conselho Europeu.

2024 - O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, usa pela primeira vez a palavra guerra "A Rússia está 'em estado de guerra'" para se referir à invasão da Ucrânia, que anteriormente era referida como uma "operação especial".

Pensamento do dia: