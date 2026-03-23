Fogo em casa na Ribeira Brava mobilizou duas corporações
Um fogo urbano, que deflagrou esta madrugada numa casa desabitada na zona da Candelária, na Ribeira Brava, mobilizou duas corporações.
Ao todo foram quatro viaturas e nove bombeiros dos Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol e uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.
O alerta foi dado pelas 6h00. No local o combate ao fogo foi intenso, tendo as chamas consumido parte do telhado e o recheio da habitação.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo