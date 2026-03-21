Governo Regional garante avanço de projectos e reforço do investimento na Ribeira Brava

O secretário regional com a tutela dos Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, afirmou este sábado, 21 de Março, que o Governo Regional está alinhado com as necessidades da Ribeira Brava, destacando um conjunto de projectos em curso e previstos para o concelho, durante as comemorações dos 564 anos da freguesia.

Na sua intervenção, o governante sublinhou o percurso de desenvolvimento da localidade nas últimas décadas, considerando que a freguesia “tem sabido acompanhar tudo aquilo que é o desenvolvimento”, acrescentando que esse crescimento tem ocorrido “com muito sucesso”, sobretudo ao longo dos últimos 50 anos de autonomia.

Perante as reinvindicações do autarca local, o responsável referiu que leva do encontro “um caderno de encargos de muito trabalho”, embora tenha salientado que “muitos destes projectos já estão em curso”, o que demonstra, segundo disse, o alinhamento entre o Executivo Madeirense e as prioridades locais.

Jorge Santos anuncia estudo de mobilidade na Ribeira Brava O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, anunciou este sábado, 21 de Março, a recuperação da Vereda das Fontes, em São Paulo, e a realização de um estudo de mobilidade interna no concelho. A revelação foi feita esta tarde, durante as comemorações dos 564 anos da freguesia, que decorreram no Salão Paroquial da Ribeira Brava.

Entre os projectos destacados está a requalificação da frente-mar, cujo concurso terá de ser relançado. “Por motivos extremamente burocráticos, tivemos que retirar o concurso, mas vamos lançá-lo rapidamente ainda este ano”, afirmou. Já o prolongamento dos travessões e muros de protecção da ribeira foi apontado como uma intervenção essencial para reforçar a segurança da zona baixa da vila.

O governante anunciou também que, “dentro de um mês”, deverá ser lançado o procedimento para a construção de açudes na Ribeira da Rocha, no seguimento das intervenções realizadas após o temporal de 20 de fevereiro, com o objectivo de reforçar a proteção da população.

Na área da saúde, destacou investimentos recentes no centro de saúde local, referindo tratar-se de uma unidade com atendimento permanente: “um centro que está aberto 24 horas por dia (…) com mais de 100 funcionários que respondem às necessidades”.

Já no sector da educação, apontou a requalificação da escola secundária da Ribeira Brava, considerando tratar-se de “provavelmente a melhor escola secundária (…) na Região”, elogiando as condições disponibilizadas a alunos e profissionais.

O secretário regional abordou também a evolução económica da localidade, defendendo que, após décadas marcadas pelo investimento público, o crescimento actual é cada vez mais impulsionado pelo sector privado. Neste contexto, destacou o aumento do tráfego na zona oeste e a necessidade de novas acessibilidades, incluindo um estudo recentemente aprovado para ligações entre a Ribeira Brava, a Ponta do Sol e a Calheta, face ao “aumento de tráfego muito acentuado”.

Na área dos equipamentos, referiu o crescimento da procura por infra-estruturas locais, como o complexo desportivo da Meia Légua, que atingiu “pela primeira vez na sua história 60 mil visitantes”, e as piscinas, com 33 mil utilizadores. Acrescentou ainda que foram aprovadas obras de beneficiação para estas infra-estruturas e para o estacionamento na vila.

O governante garantiu que o Executivo Regional continuará a apoiar o concelho, defendendo o trabalho em equipa: “A Câmara e a junta podem continuar a contar com o Governo Regional para trabalharmos em conjunto no desenvolvimento desta freguesia.”

Se nós não nos unirmos e não empurrarmos a nossa terra para a frente, ninguém o fará por nós. Pedro Rodrigues

A terminar, evocou a figura de Francisco Correia de Herédia, primeiro visconde da Ribeira Brava, destacando o seu contributo histórico para o desenvolvimento local e afirmando que este teria “orgulho” no percurso da freguesia.